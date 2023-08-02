02.08.2023, 16:45
Польский генерал о вторжении белорусских вертолетов в Польшу: „Нарушения границы не было“
Польша должна послать на восток четкий сигнал, что граница защищена
ФОТО: | AFP
На днях два белорусских вертолета вторглись в воздушное пространство Польши. В Беловеже местные жители заметили две вертолета, летевших с восточной стороны. В сообщении Войска Польского утверждается, что вертолеты не пересекали польскую границу, а об этих полетах белорусская сторона уведомила заранее.
Генерал Роман Полько,исполняющий обязанности начальника Бюро национальной безопасности, бывший командир „JW GROM“, критикует серьезный инцидент, произошедший в последние дни, передает W4. Белорусские вертолеты пролетели над Беловежей, и польские радиолокационные системы их не засекли.