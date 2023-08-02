За рубежом
02.08.2023, 16:45

Польский генерал о вторжении белорусских вертолетов в Польшу: „Нарушения границы не было“

 
Польша должна послать на восток четкий сигнал, что граница защищена
Иллюстративное фото. Белорусские вертолеты, замеченные близ польской границы
Иллюстративное фото. Белорусские вертолеты, замеченные близ польской границы
ФОТО: SERGEI GRITS | AFP

На днях два белорусских вертолета вторглись в воздушное пространство Польши. В Беловеже местные жители заметили две вертолета, летевших с восточной стороны. В сообщении Войска Польского утверждается, что вертолеты не пересекали польскую границу, а об этих полетах белорусская сторона уведомила заранее.

Генерал Роман Полько,исполняющий обязанности начальника Бюро национальной безопасности, бывший командир „JW GROM“, критикует серьезный инцидент, произошедший в последние дни, передает W4. Белорусские вертолеты пролетели над Беловежей, и польские радиолокационные системы их не засекли.

Генерал Полько в своем заявлении отметил, что не интересуется политикой, но не хочет, чтобы все снова смеялись над его страной. Он также подчеркнул, что белорусские вертолеты таким образом тестируют системы ПВО Польши. И они так же показали всему миру, что польские ПВО находятся в очень плачевном состоянии. Он подверг критике и командиров, отвечающих за безопасность воздушного пространства страны. В качестве главного виновника инцидента Полько назвал Оперативное командование польскими вооруженными силами.

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