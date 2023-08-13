Жестокие клиенты и тщательно хранимый секрет: как живет трансгендерная секс-работница в Эстонии. „Если хорошо платят, я иду на больший риск“

Я не знаю, как ее зовут на самом деле. Когда она представляется женщиной, она — Келли.

В объявлении, в котором она себя рекламирует, она подчеркивает: натуральное тело и женственная попа. Никаких корректирующих операций.

На месте ей не сидится, ее пальцы постоянно приглаживают темные кудри. Для интервью она надела зеленое мини-платье с длинными рукавами и жемчужные украшения. Детали, движения — все это гиперболизированная версия женщины. Более драматичная, подчеркнутая.

Комната, где мы общаемся, такая же временная, как и купленный на один раз секс. Крошечная квартира-студия, которую можно снять на ночь. Светло-желтые стены. Большую часть помещения занимает кровать из клееной древесины. Крошечная кухонька, два стула, стол. Над стоящим на нем чайником с зеленым чаем поднимается пар. Эта комната — ее рабочее место.

Кто же такая Келли?

„Я не 100% транс“, — пишет она перед интервью. На встрече она объясняет, что обычно выглядит как мужчина. То, что в определенные моменты она — женщина, никто не знает.