Правда ли, что Майк Тайсон посоветовал Зеленскому лечиться от наркозависимости?

Полное видео длительностью почти полторы минуты появилось ещё 27 июля, однако не стало насколько же популярным, как его короткий фрагмент. В начале исходного ролика сообщается о том, что Элайджа Вуд якобы обратился к Зеленскому с просьбой лечиться от наркозависимости, после чего Instagram-аккаунт актёра якобы заблокировали. „Проверено“ уже разбирало эту историю и выяснило, что это фейк : у Вуда нет публичного инстаграма, поэтому заблокировать его не могли, а обращение к Зеленскому он вообще не выкладывал. Тогда мы предположили, что создатели подделки заказали ролик на сервисе Cameo, где знаменитости за деньги записывают короткие обращения для фанатов.

В самом ролике не слышно, что говорит боксёр, поскольку на видеоряд наложена музыка. При этом англоязычные надписи сообщают: „Ранее Майк Тайсон выступил с похожим обращением к Владимиру Зеленскому. Спортсмен также порекомендовал украинскому президенту отправиться в рехаб“. Судя по тексту, это лишь отрывок из более длинной записи, которую „Проверено“ сумело найти.

В самом ролике не слышно, что говорит боксёр, поскольку на видеоряд наложена музыка. При этом англоязычные надписи сообщают: „Ранее Майк Тайсон выступил с похожим обращением к Владимиру Зеленскому. Спортсмен также порекомендовал украинскому президенту отправиться в рехаб“. Судя по тексту, это лишь отрывок из более длинной записи, которую „Проверено“ сумело найти.

Полное видео длительностью почти полторы минуты появилось ещё 27 июля, однако не стало насколько же популярным, как его короткий фрагмент. В начале исходного ролика сообщается о том, что Элайджа Вуд якобы обратился к Зеленскому с просьбой лечиться от наркозависимости, после чего Instagram-аккаунт актёра якобы заблокировали. „Проверено“ уже разбирало эту историю и выяснило, что это фейк: у Вуда нет публичного инстаграма, поэтому заблокировать его не могли, а обращение к Зеленскому он вообще не выкладывал. Тогда мы предположили, что создатели подделки заказали ролик на сервисе Cameo, где знаменитости за деньги записывают короткие обращения для фанатов.

Достоверность полутораминутного ролика в своих соцсетях попытался выяснить „Царьград“, который выпустил пост с таким заголовком (орфография сохранена): „Фейк-не фейк: Разбирайтесь сами, но Майк Тайсон обратился в Зеленскому“. Далее сотрудники редакции телеканала пишут: „Якобы видео распространило агентство Reuters (в правом верхнем углу действительно размещён его логотип. — Прим. „Проверено“). Мы нашли этот ролик, точнее его фрагмент: да, логотип агентства имеется, надписи в стиле того же агентства тоже. Но только ни слова от Тайсона не слышно“. В публикации также упоминается Вуд, достоверность обращения которого под вопрос телеканал не ставит.