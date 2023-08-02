Правда ли, что Майк Тайсон посоветовал Зеленскому лечиться от наркозависимости?
В конце июля 2023 года по Сети разошлось видео о том, что известный боксёр якобы предложил президенту Украины пройти курс реабилитации. Мы проверили, делал ли Железный Майк такое заявление.
12-секундный ролик о боксёре начал расходиться в соцсетях 28 июля. Одна из самых популярных подписей к видео в виральных публикациях звучит так: „Звёздный флешмоб продолжается: боксёр Майк Тайсон призвал Зеленского к борьбе с наркозависимостью. Известный боксёр порекомендовал президенту Украины отправиться на реабилитацию от наркотической зависимости. Ранее с аналогичным призывом выступил актёр Элайджа Вуд, известный по фильму „Властелин колец“». Подобные посты появились в многочисленных Telegram-каналах, среди которых „Прямой эфир» (623 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас» (320 000), „Наблюдатель» (197 000), „Путин в Telegram» (179 000), „Дядя Слава» (176 000), „Первый народный» (144 000), Voblya (141 000), „Пуля» (137 000), „Скотт Риттер в Telegram» (131 000), Rus_criminal (117 000), „Осташко! Важное» (101 000). Есть и публикации с куда менее подробной подписью — например, в каналах „Ne.Сахар» (291 000 просмотров), „КБ» (222 000) и „Поздняков 3.0» (212 000). Видео встречается и на других платформах: в Twitter (примеры тут, тут и тут), „ВКонтакте“ (тут, тут и тут), YouTube, Rutube, а также на некоторых новостных сайтах, к примеру Readovka и „Царьград».
В самом ролике не слышно, что говорит боксёр, поскольку на видеоряд наложена музыка. При этом англоязычные надписи сообщают: „Ранее Майк Тайсон выступил с похожим обращением к Владимиру Зеленскому. Спортсмен также порекомендовал украинскому президенту отправиться в рехаб“. Судя по тексту, это лишь отрывок из более длинной записи, которую „Проверено“ сумело найти.
Полное видео длительностью почти полторы минуты появилось ещё 27 июля, однако не стало насколько же популярным, как его короткий фрагмент. В начале исходного ролика сообщается о том, что Элайджа Вуд якобы обратился к Зеленскому с просьбой лечиться от наркозависимости, после чего Instagram-аккаунт актёра якобы заблокировали. „Проверено“ уже разбирало эту историю и выяснило, что это фейк: у Вуда нет публичного инстаграма, поэтому заблокировать его не могли, а обращение к Зеленскому он вообще не выкладывал. Тогда мы предположили, что создатели подделки заказали ролик на сервисе Cameo, где знаменитости за деньги записывают короткие обращения для фанатов.
В самом ролике не слышно, что говорит боксёр, поскольку на видеоряд наложена музыка. При этом англоязычные надписи сообщают: „Ранее Майк Тайсон выступил с похожим обращением к Владимиру Зеленскому. Спортсмен также порекомендовал украинскому президенту отправиться в рехаб“. Судя по тексту, это лишь отрывок из более длинной записи, которую „Проверено“ сумело найти.
Полное видео длительностью почти полторы минуты появилось ещё 27 июля, однако не стало насколько же популярным, как его короткий фрагмент. В начале исходного ролика сообщается о том, что Элайджа Вуд якобы обратился к Зеленскому с просьбой лечиться от наркозависимости, после чего Instagram-аккаунт актёра якобы заблокировали. „Проверено“ уже разбирало эту историю и выяснило, что это фейк: у Вуда нет публичного инстаграма, поэтому заблокировать его не могли, а обращение к Зеленскому он вообще не выкладывал. Тогда мы предположили, что создатели подделки заказали ролик на сервисе Cameo, где знаменитости за деньги записывают короткие обращения для фанатов.
Достоверность полутораминутного ролика в своих соцсетях попытался выяснить „Царьград“, который выпустил пост с таким заголовком (орфография сохранена): „Фейк-не фейк: Разбирайтесь сами, но Майк Тайсон обратился в Зеленскому“. Далее сотрудники редакции телеканала пишут: „Якобы видео распространило агентство Reuters (в правом верхнем углу действительно размещён его логотип. — Прим. „Проверено“). Мы нашли этот ролик, точнее его фрагмент: да, логотип агентства имеется, надписи в стиле того же агентства тоже. Но только ни слова от Тайсона не слышно“. В публикации также упоминается Вуд, достоверность обращения которого под вопрос телеканал не ставит.
В действительности видео со знаменитым боксёром и актёром нет ни сайте, ни в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter (X) и YouTube) агентства Reuters. Кроме того, в вирусном ролике на отметке 0:39 имя Зеленского написали в русскоязычном варианте Vladimir, хотя до этого и после используется украинский вариант Volodymyr. И снова отличаются шрифты, что особенно видно по буквам e, g, p, и k. Подобные ролики, мимикрирующие под контент авторитетных иностранных СМИ, уже давно распространяются по Рунету. Ранее „Проверено“ разоблачало подделки с логотипами Al Jazeera, Euronews, DGP Flesz, DW и Fox News Digital.
И всё-таки: обращался ли Тайсон к Зеленскому? В поддельном видео Reuters не сообщается, где именно боксёр опубликовал свой ролик: его нет ни на официальном сайте, ни в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok и YouTube) спортсмена. О совете Зеленскому от Тайсона не написали ни известные и авторитетные международные СМИ, ни таблоиды. Хотя украинское информационное агентство УНИАН назвало видео „убожеством, которое даже на дипфейк не тянет“, „Проверено“ выяснило, что на самом деле ролик подлинный.
Поскольку в случае с фейковым обращением Вуда мы предположили, что создатели фальшивки воспользовались сервисом Cameo, мы проверили, зарегистрирован ли там Тайсон. Оказалось, что профиль боксёра там тоже имеется, но функция заказа видео временно недоступна. Тем не менее на странице спортсмена опубликовано несколько прошлых роликов, и один из них был адресован персоналу международного детского сада Teddy Kids. В кадре Тайсон запечатлён в той же рубашке, что и на вирусной записи, а позади него тот же интерьер. Вероятно, это видео и легло в основу фейка — создателям пришлось лишь убрать оригинальный звук.
Наиболее ранняя публикация с видео об обращении Тайсона (из тех, что смогло отследить „Проверено“) появилась 27 июля 2023 года в 12:26 по московскому времени в Telegram-канале „ДНР 🅉 Info 🇷🇺“ (42 000 просмотров). По нашим данным, этот канал также был первоисточником распространения поддельного ролика с Вудом.
Итог: Фейк