Мнение
02.08.2023, 16:02

МНЕНИЕ | Россия теряет друзей в Африке

 
Лев Кадик
журналист
Сирил Рамафоса, президент ЮАР на саммите Россия-Африка
Сирил Рамафоса, президент ЮАР на саммите Россия-Африка
ФОТО: Reuters/Scanpix/LETA

Саммит РоссияАфрика, состоявшийся в конце прошлой недели в Санкт-Петербурге, не принес России никаких побед на дипломатическом фронте. Жирную точку в его программе поставили украинские дроны, врезавшиеся в небоскребы „Москва-сити“. Лидеры африканских государств потребовали от Путина возобновить зерновую сделку с Украиной. Обещание Путина поставить в шесть стран Африки символические объемы зерна бесплатно вызвали у африканских лидеров негативную реакцию. Эксперты, опрошенные Delfi, считают, что России нечего предложить ни Африке, ни глобальному Югу в целом, пишет Delfi.lv

Ночью с 29 на 30 июля в Москве закончился саммит Россия – Африка. Формально, он, конечно, закончился немного ранее — подписанием четырех деклараций вечером в пятницу 28 июля. Можно считать, что он завершился часовой пресс-конференцией Владимира Путина вечером в субботу 29 июля. Однако финальную точку в программе саммита поставили украинские дроны, ударившие по небоскребам делового центра России — Москва-Сити. Один взорвался в помещениях 10 этажа здания „IQ-квартал“, второй ударил в первые этажи здания „Око-2“.

Офисы в „IQ-квартале“ занимает российское правительство. Там сидят чиновники Минпромторга, Минэкономразвития и Минцифры РФ, Росстандарта, Росаккредитации, Ростуризма и Федерального казначейства. Узнав новость об ударе, лидеры африканских стран и члены делегаций, разлетавшиеся в этот момент из Санкт-Петербурга, получили, очевидно, определенное представление о военных возможностях России.

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