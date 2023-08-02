МНЕНИЕ | Россия теряет друзей в Африке

Ночью с 29 на 30 июля в Москве закончился саммит Россия – Африка. Формально, он, конечно, закончился немного ранее — подписанием четырех деклараций вечером в пятницу 28 июля. Можно считать, что он завершился часовой пресс-конференцией Владимира Путина вечером в субботу 29 июля. Однако финальную точку в программе саммита поставили украинские дроны, ударившие по небоскребам делового центра России — Москва-Сити. Один взорвался в помещениях 10 этажа здания „IQ-квартал“, второй ударил в первые этажи здания „Око-2“.