Украинскую футбольную команду отравили?

Пишут про массовое отравление игроков и сотрудников „Днепра“ водичкой, которую им любезно предоставили радушные хозяева из „Панатинаикоса“. Традиционное греческое гостеприимство: сразу вспоминается легендарный матч из баскетбола, когда в 1995-м перед решающим матчем против „Олимпиакоса“ игроки московского ЦСКА провели под капельницами несколько дней после того, как отведали галоперидола из бутылочек с водой, выданной греками. Матч они играли впятером, первую половину как-то выиграли, но после перерыва греки их просто замотали.

Не сочтите за прогноз на сегодня, там у „Днепра“ и так шансов не было, сценарий вылета особого значения не имеет. Но это идеальная иллюстрация того, что некоторые вещи не меняются, иногда даже не десятилетиями, а тысячелетиями.

Timeo Danaos et dona ferentes (Дословно: „Боюсь данайцев, приносящих дары“, обычно принято переводить как „Бойтесь данайцев, дары приносящих“ - прим. RusDelfi).

Матч „Панатинаикос“ - „Днепр-1“ должен начаться в 20.30 по таллиннскому времени.