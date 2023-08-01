Триатлонистка из Эстонии заняла первое место на соревнованиях в Финляндии, установив личный рекорд

К радости местных болельщиков, такую дистанцию триатлона выиграли Лаура Хейнонен (F35-39; 4:22,44) и Хенна Юннила (F30-34; 4:27,48). Третьей после них стала Цуккер, выигравшая соревнования среди девушек от 18 до 24 лет.

„Перед началом сезона у меня было огромное желание выступить в этом году в трех полутриатлонах. Главное событие - чемпионат мира Ironman 70.3 в Лахти - уже было назначено на конец августа, поэтому мне пришлось найти еще две подходящие гонки“, — сказала Анетте Цуккер, как значится в пресс-релизе Эстонского союза триатлонистов.

„В июне были выбраны соревнования Ironman 70.3 в Польше, и, поскольку с тренером обсуждалось, что между соревнованиями в Таллинне и в Лахти будет слишком мало времени, был выбран Turku Challenge, чтобы как следует потренироваться перед ЧМ. Мои основные силы направлены туда“.

„К моему удивлению, я смогла совершить лучший заплыв в своей жизни в Турку. Я чувствовала себя хорошо в воде и чувствовала себя немного лучше на велотрассе, чем в Польше, но я все равно не стала бы кричать об этом, потому что я все еще ожидаю от себя большего в этой области, потому что каденс, мощность и частота сердечных сокращений в этот раз были довольно плохими“.

„Во второй зоне у меня свело подвздошно-поясничную мышцу, когда я надевала носок, но, к счастью, мне удалось предотвратить ухудшение состояния, — сказала Цуккер. — Я довольно хорошо стартовала во время бега, но по мере того, как преодолевала километры, мне становилось все хуже. Это был не совсем тот забег, который я ожидала, но я все равно не сдалась и сумела занять третье место в общем зачете. Различия в возрастных группах были еще очень велики. Перед финишем уже было понятно, что я установила новый личный рекорд - не мощно, но все же, и то только благодаря очень хорошему плаванию, потому что два других участка были слабоваты. Но теперь мы продолжим работу с тренером, чтобы в Лахти все было еще лучше“.

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