Лукашенко назвал шуткой свое заявление про вагнеровцев, просящихся „на экскурсию“ в Польшу(28)
Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что наемники ЧВК Вагнера, приехавшие в Беларусь после мятежа Пригожина, хотели „сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув“, пишет „Медуза“ со ссылкой на белорусское издание „Белта“.
23 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге Лукашенко говорил: „Нас стали напрягать вагнеровцы. „Хочется на Запад. Разрешите нам“. Говорю, вам зачем на Запад? „Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув“. Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие“. Тогда же он демонстрировал Путину карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства.
29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле Гродно в Беларуси.
1 августа Лукашенко, выступая на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, ответил, что Беларуси „тысячу лет не нужен“ Сувалкский коридор и никакой отряд вагнеровцев к нему не перемещается.
„Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят, - заявил белорусский президент. - Пусть еще [польские власти] скажут белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо“.
14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании „ВоенТВ“, в котором говорилось об „учебных местах“ в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Также Минобороны Беларуси анонсировало совместные учения с наемниками ЧВК Вагнера на полигоне „Брестский“ вблизи польской границы. Член „совета командиров“ ЧВК с позывным Маркс заявлял, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.