Возмущенная жительница Таллинна: "Сотрудник R-Kiosk протянул мне бутерброд, упавший на пол“

По долгу работы я не только провожу экскурсии, но и вожу туристов в рестораны и кафе для трапезы. И здесь у нас в городе большие проблемы. Сервис! Часто сталкиваешься с людьми, которые вообще не имеют понятия о том, что они находятся на работе и их задача - обслуживать клиентов. Это называется сфера обслуживания. Многие официанты не умеют даже улыбнуться, не обладают ни чуткостью, ни чувством такта. Во многих ресторанах в Старом городе часто приходится долго ждать внимания, могут перепутать заказ, не извинятся... Клиент может в итоге просидеть за столом час и ждать заказ, и будет вынужден уйти, потому что уже измучен ожиданием.

Мне бы хотелось обратиться к владельцам заведений общепита с вопросом: вы вообще готовите обслуживающий персонал для работы и как вы это делаете? Я могу отметить прекрасный сервис в ресторане Olde Hansa, очевидно что там этим занимаются. Но это письмо вынудил меня написать вопиющий случай который буквально пару недель произошёл лично со мной. Работник R-Kiosk протягивая мне разогретый бутерброд, уронил его на пол. Он тут его же поднял прямо передо мной и протянул мне, как ни в чём не бывало. При том соврав, что бутерброд не упал на пол, а на холодильник за прилавком. Я заглянула за прилавок и увидела открытую дверь холодильника и пятно от моего бутерброда на грязном полу.

К сожалению на написанное мной по этому случаю письмо руководство R-Kiosk никак не ответило, поэтому приходится обращаться к ним публично: „Готовите ли вы своих работников для работы, учите ли вы их вежливости, учтивости и здравому смыслу? Потому что ни один нормальный человек не будет есть еду с пола!“

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