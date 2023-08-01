ФОТО | В Силламяэ начали привозить заказанные контейнеры для мусора

Татьяна Малинина, руководитель отдела по обслуживанию и уборке муниципальной организации „МЕКЕ Силламяэ“, которая управляет более пятидесятью домами в городе, рассказала, что с 25 июля приезжают фуры с контейнерами для мусора. Контейнеры привозят в разобранном виде, собирать их будут поставщики на месте. Контейнеры поставляются разных моделей, потому что жители домов в Силламяэ выбирали те варианты, которые им подходили больше, в зависимости от конструкции и цены.

Организация „МЕКЕ Силламяэ“ также помогла другим квартирным товариществам города заказать контейнеры по более низкой цене, которую предложили поставщики, благодаря оптовой закупке. „МЕКЕ Силламяэ“ предоставило информацию и ценовые предложения, а выбор делали квартирные товарищества. Сейчас на площадке „МЕКЕ Силламяэ“ рабочие разгружают фуры с контейнерами, там же они их соберут и в конце августа установят во дворах домов.

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