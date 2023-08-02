МНЕНИЕ | Симмо Саар: автомобилист, плачь и плати, правительству нужны твои миллионы!

Что касается намерения ввести налог на автомобили, то огорчает тот факт, что при планировании налога учитывался только один фактор, а именно сумма в 120 миллионов евро, поступившая в государственный бюджет. На ком лежит самая тяжелая часть налогового бремени и по каким причинам его бросают из рук в руки, как горячую картошку: с одной стороны, правительство хочет „подтолкнуть“ людей к покупке электромобилей, с другой стороны, они опять боятся основательно разозлить эстонцев, которые ездят на более старых машинах, у которых для того, чтобы купить новую машину, нет средств. Но деньги нужно как-то получить от человека, потому что предвыборное обещание Партии реформ в размере 300 миллионов евро (налоговый горб) ждет своего выполнения.