Повышение стоимости отопления в Нарве неизбежно. Поможет ли государство снизить цену?(7)
На 84% поднимется тариф на отопление в Нарве уже с этого сентября. Мэр города планирует на днях отправить письмо премьер-министру Эстонии с просьбой дать рассрочку на год в этом повышении. То есть Нарва предложит государству субсидировать город в течение года, чтобы для нарвитян тариф был бы увеличен только на 42%. А городские организации, по мнению Райк, справятся и с полным тарифом.
С первого месяца осени отопление в Нарве станет дороже, чем в Йыхви и Кохтла-Ярве, но останется дешевле, чем, например, в Нарва-Йыэсуу. В новом отопительном сезоне нарвитяне будут получать теплоэнергию по 73 евро за мегаватт-час без налога с оборота, в прошлом отопительном сезоне это была сумма 39 евро.
Впрочем, когда ты живешь в конкретном городе, получаешь определенную зарплату или пенсию, то не думаешь, меньше ты платишь, чем другие, или больше, ты просто думаешь, что с нового отопительного сезона от твоего личного бюджета будет оставаться денег еще меньше, чем весной. И как жить?
„Люди паникуют, всем известно, что средний доход, чем западнее от Нарвы, тем выше, и сравнивать с другими регионами Нарву не стоит, у нас и самая высокая безработица, – говорит Александр Гамазин, председатель нарвского объединения квартирных товариществ. – В Нарве остаются доживать свою жизнь пенсионеры. Даже если не пенсионеров рассматривать – у многих российское гражданство, нет знания эстонского языка, они тоже не могут уехать и найти высокооплачиваемую работу. Следовательно, у нас очень много стариков, которым сложно оплачивать коммунальные платежи“.
Председатель нарвского объединения квартирных товариществ считает, что горожане погрязнут в колоссальных долгах. „Сейчас они есть, но за летний период люди успевают в основном погасить их, – объясняет Гамазин. – Теперь будут большие долги. К чему это приведет, мы знаем. Видели это в Кохтла-Ярве. Сначала пустующие подъезды, отключение домов от отопления, потом и целые пустующие дома. Это же жилищная катастрофа“.
В горуправу уже обращаются и жители, и представители бизнеса со словами, что им не справиться с таким повышением тарифа на отопление.
Мэр Нарвы, чтобы разъяснить ситуацию, организовала 1 августа пресс-конференцию с представителями департамента конкуренции, председателем правления Narva Soojusvõrk Павлом Рушелюком, председателем правления Enefit Power Андресом Вайнола.
Департамент конкуренции подтвердил законность и логичность того, что тариф на отопление будет поднят. Его представители полностью согласны с аргументами компании Enefit Power. Андрес Вайнола объяснил повышение увеличением стоимости CO2 и природного газа. В прежнем тарифе эти цены были фиксированы: но в реальности рост стоимости CO2 и газа оказался значительным. „У нас нет цели заработать прибыль на продаже тепла нарвитянам, наша цель – покрыть производственные расходы“, – сказал Вайнола. Чтобы сбалансировать ситуацию, компания Enefit Power старалась снизить свои издержки, в том числе сократила большое количество сотрудников. Но повлиять на стоимость энергоносителей компания не может. Она по законодательству объявляет тендер и выбирает меньшую цену, которая, к сожалению, по сравнению с ценами прошлых лет высока. Когда в прошлый отопительный сезон цена продажи тепла не покрывала затрат на его производство, Enefit Power субсидировала производство тепла для Нарвы на сумму около 15 млн евро.
Павел Рушелюк, председатель правления Narva Soojusvõrk, продавца тепловой энергии в Нарве, прокомментировал, что с их стороны повышение коснулось только купленного тепла от производителя, все остальные расходы не менялись. „Наш тариф состоит из постоянной части и переменной, – сказал Рушелюк. – Переменная – это то, по какой цене мы покупают энергоносители у производителя. 60,44 евро – это то, что утвердили производители. 12,9 евро – это весь сетевой тариф Narva Soojusvõrk. При этом 2/3 из этого – это компенсация потерь на передачу и распределение электроэнергии. 1/3 – это наши постоянные расходы, которые самые низкие среди всех аналогичных сетей Эстонии“. Рушелюк добавил, что за последние 10 лет их постоянные расходы не увеличились, в том числе траты на персонал. Стараясь оптимизировать расходы и процессы, компания уменьшила количество сотрудников.
Катри Райк рассказала о своем решении отправить ходатайство в ближайшие дни на этой неделе премьер-министру Эстонии о том, чтобы не было такого резкого скачка в стоимости отопления. Нарва, учитывая, что в городе много пенсионеров, невысокие зарплаты, запросит, чтобы государство компенсировало бы в течение года 50% стоимости нового тарифа. Это будет для эстонского государства сумма 7,5 миллионов, что, по мнению Райк, хорошая компенсацию от квот на выбросы СО2.
На пресс-конференции также говорилось о том, что в Нарве планируется ввести в эксплуатацию новую теплостанцию, которую будут строить в том числе на средства фонда „Справедливый переход“. Новая теплостанция в перспективе позволит держать стоимость отопления в городе на приемлемом уровне. Но до ввода ее в эксплуатацию надо как-то дожить.
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