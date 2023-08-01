Повышение стоимости отопления в Нарве неизбежно. Поможет ли государство снизить цену?

С первого месяца осени отопление в Нарве станет дороже, чем в Йыхви и Кохтла-Ярве, но останется дешевле, чем, например, в Нарва-Йыэсуу. В новом отопительном сезоне нарвитяне будут получать теплоэнергию по 73 евро за мегаватт-час без налога с оборота, в прошлом отопительном сезоне это была сумма 39 евро.

Впрочем, когда ты живешь в конкретном городе, получаешь определенную зарплату или пенсию, то не думаешь, меньше ты платишь, чем другие, или больше, ты просто думаешь, что с нового отопительного сезона от твоего личного бюджета будет оставаться денег еще меньше, чем весной. И как жить?

„Люди паникуют, всем известно, что средний доход, чем западнее от Нарвы, тем выше, и сравнивать с другими регионами Нарву не стоит, у нас и самая высокая безработица, – говорит Александр Гамазин, председатель нарвского объединения квартирных товариществ. – В Нарве остаются доживать свою жизнь пенсионеры. Даже если не пенсионеров рассматривать – у многих российское гражданство, нет знания эстонского языка, они тоже не могут уехать и найти высокооплачиваемую работу. Следовательно, у нас очень много стариков, которым сложно оплачивать коммунальные платежи“.

Председатель нарвского объединения квартирных товариществ считает, что горожане погрязнут в колоссальных долгах. „Сейчас они есть, но за летний период люди успевают в основном погасить их, – объясняет Гамазин. – Теперь будут большие долги. К чему это приведет, мы знаем. Видели это в Кохтла-Ярве. Сначала пустующие подъезды, отключение домов от отопления, потом и целые пустующие дома. Это же жилищная катастрофа“.

В горуправу уже обращаются и жители, и представители бизнеса со словами, что им не справиться с таким повышением тарифа на отопление.

Мэр Нарвы, чтобы разъяснить ситуацию, организовала 1 августа пресс-конференцию с представителями департамента конкуренции, председателем правления Narva Soojusvõrk Павлом Рушелюком, председателем правления Enefit Power Андресом Вайнола.