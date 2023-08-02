ДЕВУШКА ДНЯ | Блондинка из ЮАР влюбит вас в шахматы. И в себя

Яркий макияж и рискованные татуировки вполне сочетались с такой же яркой и рискованной игрой. Увы, в противостоянии с женским гроссмейстером Нургуль Салимовой из Болгарии представительнице Южной Африки пришлось тяжело. Две партии, два поражения и вылет из Кубка.

Впрочем, сама Шарлиз не унывает. Во время турнира она дала несколько видеоинтервью и, кажется, попала в объектив каждой нацеленной на игровой зал фотокамеры. Да и то, что спортсменка оказалась на Кубке мира - уже само по себе большой успех. Этому способствовала удачная игра в чемпионате континента, где ван Зил завоевала серебро, Шахенде Вафа из Египта южноафриканка уступила 0,5 очка. К слову, Вафа тоже проиграла на Кубке мира в первом круге - единственной представительнице Эстонии Май Нарве.

Впрочем, Шарлиз не унывает. Ей есть, чем залить горечь поражения.

Шарлиз заинтересовалась шахматами в раннем детстве. И уже в 13 лет добилась невероятно серьезного успеха - заработала звание международного мастера среди женщин. Никто в ее стране и близко не подходил к этой цели так рано. Это привлекло внимание даже чемпионки мира Александры Костенюк, написавшей про юное африканское дарование в своем блоге. Через некоторое время после этого для девушки распахнулись двери в национальную сборную (дважды играла за нее на Шахматных Олимпиадах) и в Университет Нельсона Манделы.

А в остальном - кроме шахматного таланта - Шарлиз - обычная девушка. Смотрит фильмы со своей соотечественницей и тезкой Терон, благодаря которой когда-то получила имя, И очень любит кошек (особенно предпочитая черных и белых).

Играйте в шахматы и следите за Шарлиз ван Зил.

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