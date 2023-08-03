ВИДЕО | Как Россия меняет этнический состав на захваченных территориях Украины

С 2014 года Россия целенаправленно меняет национальный состав на оккупированных территориях Украины. С началом новой фазы войны в 2022-м эта политика Москвы приобрела новые масштабы. Как это происходит и в чем это схоже с действиями нацистской Германии, рассказывает новый видеоэпизод проекта „О чем молчит пропаганда“, опубликованный на YouTube.

Насильный вывоз украинских детей в Россию, депортации нежелающих получать российские паспорта и активное заселение россиянами – так Кремль целенаправленно меняет состав населения на якобы „исторически российских“ территориях. Журналисты напоминают, что 80 лет назад похожую попытку „заменить“ украинцев и представителей других народов на их землях уже предпринял Гитлер в рамках плана „Ост“.

Цель проекта „О чем молчит пропаганда“ – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.

Сюжет доступен на русском языке с английскими субтитрами.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east , EUvsDisinfo и украинским „24 Каналом“ ( 24tv.ua ).