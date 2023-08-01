Глава МИД Литвы о „Вагнер“ в Беларуси: их группировка показывает, что вещи происходят внезапно

„Это дополнительный фактор небезопасности в нашем регионе, он создает нестабильность, ухудшает ситуацию с безопасностью, и этому нужно уделить реальное, правильное внимание“, - заявил в понедельник Габриэлюс Ландсбергис в интервью LRT .

„И все аргументы, которые нам публично говорят: что западная разведка имеет глаза и в Беларуси, и в России, что они видят все движения, что мы должны быть спокойны, ничего не произойдет внезапно – движение „Вагнер“ показывает, что вещи происходят внезапно“, - добавил министр иностранных дел.

Ландсбергис также сомневается насчет того, что Россия и Беларусь могут вообще иметь контроль над этой группировкой.

„Это два нестабильных государства, и трудно сказать, насколько они контролируют эти частные армии и что они могут вытворить. И мы должны очень четко сформулировать первый посыл: это фактор небезопасности, а второй – к этому надо быть готовыми“, – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также подчеркивает, что не следует опасаться размещения в Беларуси наемников „Вагнер“, а готовиться к возможным угрозам и усиливать военный потенциал.

„Я думаю, что вздрагивать не нужно, у нас действительно есть инструменты, чтобы подготовиться как самим, так и с помощью наших партнеров. Но насколько это зависит от дипломатии, я думаю, мы должны очень четко сформулировать посыл о том, что мы не боимся, а должны быть готовы“, - сказал министр иностранных дел.

Габриэлюс Ландсбергис призвал серьезно отнестись к тому, что происходит по ту сторону границы, и продолжать укреплять возможности.

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