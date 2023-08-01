Другие виды
01.08.2023, 14:11

Чемпионка Африки не смогла остановить единственную представительницу Эстонии на Кубке мира по шахматам

 
Единственная представительница Эстонии на Кубке мира по шахматам Май Нарва
Единственная представительница Эстонии на Кубке мира по шахматам Май Нарва
ФОТО: Maria Emeljanova | FIDE | Erakogu

Единственная представительница Эстонии на Кубке мира по шахматам Май Нарва прошла во второй круг соревнований. В первом ей удалось в двух партиях одержать верх над экс-чемпионкой Африки Шахендой Вафа из Египта.

В первой партии белыми Май победила на 60-м ходу, а во второй партии отстояла ничью. Общий счет противостояния 1,5:0,5 очка в пользу эстонской шахматистки. Во втором круге соревнований Май Нарве предстоит сыграть с лучшей шахматисткой Румынии Ириной Булмага (рейтинг 2416 пунктов эло), которая на протяжении последних 11 лет неизменно входит в топ-100 мировых женских шахмат.

Май играет в очень интересные и активные шахматы - в первой партии она давила всю игру, имела лишнее качество и с помощью атаки довела партию до победы, - комментирует ход противостояния Игорь Крупенский, сооснователь и руководитель проекта Enerhack, являющегося спонсором Эстонского союза шахмат.

Во второй партии Май (которую устраивала и ничья для общей победы в матче) не стала отсиживаться в защите, и на 34-м ходу соперницы согласились на ничью. Май проходит дальше и её ждёт очень серьезная шахматистка - международный мастер Ирина Булмага из Румынии (её рейтинг на 30 пунктов больше чем у Май).

Второй круг Кубка мира начнется в среду 2 июля. Турнир лучших шахматисток стартовал 29 июля в Баку, в нем принимают участие 103 спортсменки. Первый приз составляет 50 000 евро.

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