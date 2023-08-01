Чемпионка Африки не смогла остановить единственную представительницу Эстонии на Кубке мира по шахматам

В первой партии белыми Май победила на 60-м ходу, а во второй партии отстояла ничью. Общий счет противостояния 1,5:0,5 очка в пользу эстонской шахматистки. Во втором круге соревнований Май Нарве предстоит сыграть с лучшей шахматисткой Румынии Ириной Булмага (рейтинг 2416 пунктов эло), которая на протяжении последних 11 лет неизменно входит в топ-100 мировых женских шахмат.



Май играет в очень интересные и активные шахматы - в первой партии она давила всю игру, имела лишнее качество и с помощью атаки довела партию до победы, - комментирует ход противостояния Игорь Крупенский, сооснователь и руководитель проекта Enerhack, являющегося спонсором Эстонского союза шахмат.

Во второй партии Май (которую устраивала и ничья для общей победы в матче) не стала отсиживаться в защите, и на 34-м ходу соперницы согласились на ничью. Май проходит дальше и её ждёт очень серьезная шахматистка - международный мастер Ирина Булмага из Румынии (её рейтинг на 30 пунктов больше чем у Май).



Второй круг Кубка мира начнется в среду 2 июля. Турнир лучших шахматисток стартовал 29 июля в Баку, в нем принимают участие 103 спортсменки. Первый приз составляет 50 000 евро.

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