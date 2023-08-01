Зеленский заявил, что Путин не выдержит вести долгую войну против Украины

Отвечая на вопрос - может ли Украина повторить судьбу Сирии, где Россия ведет „прокси-войну“ на протяжении почти 30 лет, Зеленский сказал следующее: „Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет — это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура“ (цитата по The Moscow Times).

По словам Зеленского, в настоящее время на фронте против ВСУ брошена вся армия России, но ее костяк уже уничтожен. Президент Украины отметил, что Кремлю нужна пауза, чтобы накопить ресурсы, снять санкции и получить политическую поддержку „хоть где-нибудь в мире“, но в Киеве этого не допустят. „Украина будет действовать. <…> Мы не дадим им стать такими сильными, как они были в начале полномасштабной войны“, — подчеркнул он.

Также Зеленский считает, что мир допустил ошибку, когда не сплотился вокруг Сирии, как это произошло с Украиной после вторжения России.

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