МНЕНИЕ | Запад не пожертвует своими ценностями. Украинский публицист о том, почему русофобия опасна для Украины(1)
Михаил Дубинянский — украинский историк и политический публицист, многолетний автор крупнейшего интернет-издания „Украинская правда“. Не так давно он опубликовал колонку „Ненависть на экспорт„, в которой выступил с жесткой критикой украинской военной пропаганды, направленной против русских, как этноса, а не против российского государства и путинского режима. Дубинянский назвал ее „ксенофобией военного времени“ и заявил, что ее экспорт на Запад вредит обороноспособности Украине, пишет Delfi.lv.
Это заявление Дубинянского резко противоречит официальному дискурсу украинской пропаганды. Так, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечающий за пропаганду, 25 июля назвал Россию „страной рабского типа“, украинский журналист Дмитрий Гордон год назад назвал русских „генетическими рабами„. Секретарь Совета Национальной безопасности Украины Алексей Данилов — „азиатами, рабами, привыкшими поклоняться царю„. С российской стороны звучит подобная пропаганда — украинцев называют „хохлами“, „укропами“, „укронацистами“, а сам Путин отрицает само существование Украины. Delfi поговорили с Михаилом Дубинянским о том, почему он считает ксенофобскую повестку опасной для Украины.