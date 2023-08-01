МНЕНИЕ | Запад не пожертвует своими ценностями. Украинский публицист о том, почему русофобия опасна для Украины

Это заявление Дубинянского резко противоречит официальному дискурсу украинской пропаганды. Так, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечающий за пропаганду, 25 июля назвал Россию „страной рабского типа“ , украинский журналист Дмитрий Гордон год назад назвал русских „ генетическими рабами „. Секретарь Совета Национальной безопасности Украины Алексей Данилов — „ азиатами, рабами, привыкшими поклоняться царю „. С российской стороны звучит подобная пропаганда — украинцев называют „хохлами“, „укропами“, „укронацистами“, а сам Путин отрицает само существование Украины. Delfi поговорили с Михаилом Дубинянским о том, почему он считает ксенофобскую повестку опасной для Украины.

В своей колонке вы пишете: „Рано или поздно в наших соцсетях вспыхнет спор о том, следует ли радоваться гибели малолетних российских детей. Условные гуманисты будут настаивать, что дети не виновны в преступлениях взрослых, и что злорадство из-за смерти любого ребенка — это варварство. А условные дегуманизаторы будут доказывать, что ребенок врага — это будущий враг“. Вы сравниваете российско-украинскую войну с конфликтом тутси и хуту в Руанде, с армяно-азербайджанским конфликтом, с Югославской войной и пишете, что ксенофобское послание „не существует хороших русских“ вредит Украине в ее отношениях с западными союзниками. Это, мягко говоря, довольно необычная для Украины позиция. Поясните, чем были вызваны ваши заявления?