Авто
01.08.2023, 12:45

Глава Минфина оценил возможность введения в Эстонии дорожного налога

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Март Вырклаэв
Март Вырклаэв
ФОТО: KARL ARTUR KANGUR | DELFI MEEDIA

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Эстонии в своем свежем рапорте ввести помимо налога на регистрацию моторного транспортного средства также зависящий от вредных выбросов дорожный налог. Правительство планирует выполнить последнюю рекомендацию, но только для автомобилей с иностранными регистрационными номерами.

„Дополнительно к автомобильному налогу мы дорожный налог не планируем. На наших дорогах ездят много автомобилей с иностранными номерами, эти автомобили тоже оказывают влияние на окружающую среду, и в отношении них мы записали в программе по выработке закона, что в ходе дальнейшего анализа следует взвесить введение дорожного налога для автомобилей, которые не состоят в регистре Эстонии“, - сказал изданию Forte министр финансов Март Вырклаэв.

Рекомендация МВФ правительству Эстонии сформулирована следующим образом: „Новый автоналог должен объединять плату за регистрацию автомобиля и ежегодный дорожный налог, который основывается на выбросах транспортного средства и его стоимости“. „Хорошо калиброванный налог на регистрацию и дорожный налог увеличили бы эффективность моторных транспортных средств и сократили бы количество вредных выбросов в транспортном секторе“, - считает МВФ.

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