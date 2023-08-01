Глава Минфина оценил возможность введения в Эстонии дорожного налога

„Дополнительно к автомобильному налогу мы дорожный налог не планируем. На наших дорогах ездят много автомобилей с иностранными номерами, эти автомобили тоже оказывают влияние на окружающую среду, и в отношении них мы записали в программе по выработке закона, что в ходе дальнейшего анализа следует взвесить введение дорожного налога для автомобилей, которые не состоят в регистре Эстонии“, - сказал изданию Forte министр финансов Март Вырклаэв.