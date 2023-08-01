МНЕНИЕ | Беспилотники ударили не по „Москва Сити“, а по самолюбию российской власти
Атаки на такое чувствительное для российской столицы место, как „Москва Сити“, должны вызвать общественный резонанс и заставить москвичей перестать безудержно развлекаться и сделать их настоящими участниками войны, отмечает журналист Сергей Ковальченко.
Второй раз за последние три дня квартал небоскребов „Москва Сити“ подвергается успешным атакам боевых беспилотников. Они упорно попадают в башню „IQ-квартала“ и бьют по так называемым „центрам принятия решений“. В первом случает пострадало министерство цифрового развития России, второй удар пришелся по министерству экономического развития. Атаки на такое чувствительное для российской столицы место, как „Москва Сити“, должны вызвать общественный резонанс и заставить москвичей перестать безудержно развлекаться и сделать их настоящими участниками войны.