Второй раз за последние три дня квартал небоскребов „Москва Сити“ подвергается успешным атакам боевых беспилотников. Они упорно попадают в башню „IQ-квартала“ и бьют по так называемым „центрам принятия решений“. В первом случает пострадало министерство цифрового развития России, второй удар пришелся по министерству экономического развития. Атаки на такое чувствительное для российской столицы место, как „Москва Сити“, должны вызвать общественный резонанс и заставить москвичей перестать безудержно развлекаться и сделать их настоящими участниками войны.

В мае 2019 года в башню „IQ-квартала“ переселили почти 5 тыс. чиновников из трёх российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи и четырех федеральных агентств. В Таллине есть аналогичное здание суперминистерства на улице Суур-Америка. Переселив органы власти из старых советских зданий, тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев пытался сделать работу чиновников более современной. Сами ведомства располагаются на разных этажах небоскреба, в 42-х этажной башне сделаны специальные лифты для руководства, которые без остановок везут их в рабочие кабинеты, располагающиеся на 40-м этаже, поделенном на три части между тремя министрами.