За рубежом
05.08.2023, 15:51

Маэстро против маньяка. Как Раймонд Паулс помог поймать серийного убийцу

 
Viesturs Radovics
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Foto: Midjourney/DELFI

Убив трех человек забавы ради, 37-летний Юрий Криницын из Риги в декабре 1975 года нашел свою следующую жертву — известного латвийского композитора Раймонда Паулса, которого он сначала решил шантажировать. Маэстро принимал участие в операции по задержанию преступника, и спустя 48 лет после этого события признался порталу Delfi, что это было очень неприятно и он никому не пожелал бы такого „приключения“, пишет RusDelfi.lv.

На самом деле история маньяка Криницына началась гораздо раньше. Он родился в 1938 году в Москве, но после Второй мировой войны его семья переехала в Ригу. Бывший начальник следственного отдела Рижского управления милиции Анрийс Кавалиерис в своих мемуарах „Pusgadsimts kriminālistikā“ (“Полвека в криминалистике“) пишет, что отец Криницына был связан с ЧК, но доказательств этому нет.

13 августа 1950 года маленький Юрий с родителями путешествовал на теплоходе „Маяковский“. Из-за неконтролируемого потока людей пароход не выдержал нагрузки — 147 человек утонули, в том числе и родители Юрия. Мальчику удалось спастись, но он долгое время находился под водой, и его мозг испытывал недостаток кислорода. По заключению судебно-медицинской экспертизы, как последствия нахождения под водой, так и потеря родителей вызвали у мальчика психические расстройства.

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