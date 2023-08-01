Говорил ли Джо Байден, что в США победили рак?

25 июля 2023 года американский президент действительно выступал в Белом доме — его речь была посвящена расширению доступа к психиатрической помощи в США. Фрагмент, который разлетелся по соцсетям и СМИ, не был отредактирован, это реальный отрывок из записи речи Байдена, которая выложена на YouTube-канале Белого дома. Субтитры, добавленные к видео, как и стенограмма выступления, опубликованная на официальном сайте , не оставляют пространства для фантазий о том, что на самом деле имел в виду Байден. Фрагмент об онкологических заболеваниях можно перевести так: „Один из вопросов, который мне постоянно задают: почему американцы как будто потеряли веру в то, что они способны совершать великие дела? „Если бы ты мог сделать что угодно, Джо, что бы ты сделал?“ Я сказал: „Я бы вылечил рак“. И они мне: „Почему рак?“ Потому что никто не верит, что мы это можем. Вот почему. А мы можем. Мы можем покончить с раком, каким мы его знаем“.

Самая ранняя русскоязычная публикация о том, что Байден якобы объявил о победе над раком, которую „Проверено“ удалось найти, появилась 25 июля 2023 года в 23:09 по московскому времени в Telegram-канале „ РИА Новости: США ». Там говорится: „Байден рассказал, что в США положили конец онкологическим заболеваниям. Подробности о панацее от рака президент не раскрыл“, а также приводится 12-секундный фрагмент выступления Байдена. При этом в англоязычном сегменте интернета первые сообщения об этом сенсационном заявлении появились ещё раньше. Отметим, что, несмотря на название, этот Telegram-канал не упоминается на официальном сайте российского информагентства среди его аккаунтов в соцсетях, поэтому, судя по всему, он не имеет никакого формального отношения к РИА „Новости“.

У американского президента действительно есть некоторые проблемы с дикцией, поэтому иногда его речь звучит не совсем внятно. Так, например, в конце разбираемого фрагмента Байден произносит: „We can end cancer“ (то есть „Мы можем покончить с раком“), но из-за искажения микрофона и особенностей произношения эти слова политика можно услышать как „We ended cancer“ («Мы покончили с раком“). Однако в контексте того, что речь о гипотетической ситуации, когда президента спрашивают, что бы он сделал (очевидно, речь о будущем времени), если бы мог, понятно, что и Байден говорит не о своих заслугах, а о планах на будущее. Кроме того, прямо перед этой фразой он несколько раз повторяет: „Никто не верит, что мы можем“, „мы можем“. Эти фразы были бы бессмысленны, если бы Байден говорил о чём-то, что уже произошло.

Кроме того, непосредственно перед словами, которые попали на разошедшееся по СМИ и соцсетям видео, Байден говорит: „В последних двух посланиях к Конгрессу я изложил то, что я называю Повесткой единства. Она состоит из четырёх больших дел, которые мы собираемся сделать вместе как нация“. Победа над раком — одна из этих больших целей. Три другие — помощь ветеранам, борьба с опиоидной эпидемией и преодоление кризиса психического здоровья (этой теме и было главным образом посвящено выступление президента США).

Цитаты политика часто вырывают из контекста, чтобы выставить его в негативном ключе. Так, „Проверено“ уже опровергало сообщения о признании Байдена, будто бы он продал много государственных секретов, о расистских шутках из его уст и о призыве голосовать за Трампа. Нередки также случаи, когда видео редактируется, чтобы выставить американского лидера сумасшедшим — например, когда пользователи интернета утверждали, что он якобы обнюхивал ребёнка на публичном мероприятии, а впоследствии оказалось, что звук сопения был наложен в видеоредакторе. В данном случае речь о редактуре не идёт, однако слова Байдена интерпретированы некорректно, и даже на том 12-секундном фрагменте, который разошёлся в соцсетях и СМИ, очевидно, что речь идёт об амбициозных планах президента на будущее, а вовсе не о достижениях к настоящему моменту.

Итог: Вырвано из контекста