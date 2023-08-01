С августа Баня Ласнамяэ предлагает новую услугу

„За последний год в Бане Ласнамяэ произошло множество изменений как в плане интерьера, так и в части организации работы. Я рада, что команда бани развивается и старается предлагать всё больше интересных услуг для посетителей“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Начиная с 5 августа для посетителей бани будет доступна услуга классического массажа. Услуги массажа будут предоставлять опытные и квалифицированные массажисты.

Воспользоваться услугой массажа можно по предварительной записи по номеру телефона 5364 1465. В зависимости от желания клиента сеанс массажа длится 45 минут и дольше.

В июле работники бани находились в коллективном отпуске. К настоящему моменту баня вновь работает в обычном режиме. Расположенная по адресу улица Паэ, 19/2 баня открыта по понедельникам, вторникам и четвергам с 11 до 20 часов и с пятницы по воскресенье с 12 до 21 часа. По средам баня закрыта. Продажа билетов заканчивается за час до закрытия. Топить банные помещения перестают за полтора часа до закрытия. В воскресенье, 20 августа, в связи с Днём восстановления независимости Эстонии баня закрыта. Подробную информацию о работе бани и ценах можно узнать на сайте http://lasnamaesaun.ee/ .

Баня Ласнамяэ — это подведомственное учреждение управы района Ласнамяэ. В бане работают отдельные сауны для мужчин и женщин, а также почасовой душ. Как в мужской, так и в женской части имеется две разные бани: помещение для парения с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. Вдоволь попарившись, посетители могут выйти на закрытую террасу, оборудованную удобными скамейками – поистине идеальное место, где можно расслабиться и подышать свежим воздухом. Душевые помещения оборудованы душевыми кабинками, скамейками и кранами. К услугам закаленных посетителей экстремальный душ. Раздевалки оснащены запираемыми шкафчиками. Весь банный комплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями – широкие дверные проемы, удобные туалеты и входы в парные.

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