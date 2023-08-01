01.08.2023, 07:13
Над Подмосковьем уничтожены два беспилотника, один все же долетел до Москва-Сити
ФОТО: | REUTERS
Минобороны РФ сообщило, что „пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами“ по объектам в Москве.
Два беспилотника уничтожено в воздухе над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья. „Еще один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити“, говорится в сообщении Минобороны.
Мэр Москвы Собянин сообщил, что один (беспилотник) долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет.