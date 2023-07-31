Правда ли, что на фотографии — доктора наук Хельга фон Траушенберг и Мария Сумарокова–Эльстон?

На снимке мы видим двух женщин в простой одежде и косынках. Одна из них держит в руке предмет, похожий на сигарету. Как сообщается в публикациях, это фото — одно из сотен, сделанных в СССР в 1950-1960-е годы американцем Томасом Хаммондом, русистом и профессором истории Вирджинского университета. Если верить вирусному тексту, Хаммонд с помощью нобелевского лауреата по физике Петра Капицы попал на территорию Московского физико-технического института (МФТИ), а в объектив его камеры попали не торговки грибами, как показалось американцу, а два видных специалиста в области термодинамики — Хельга Адамовна фон Траушенберг и Мария Аристидовна Сумарокова–Эльстон. Обе они якобы имели дворянское происхождение, но остались в стране после революции, а в такую странную одежду нарядились, поскольку дело было в воскресенье, после традиционной поездки за грибами, инициированной Капицей. Год за годом эта история гуляет по развлекательным сайтам (« Пикабу ») и соцсетям (« Живой журнал », „ ВКонтакте », Telegram , Twitter ). В июле 2023 года очередная публикация с этим текстом в Facebook набрала более 3800 репостов. В 2021 году историю о дворянках- физика х из МФТИ опубликовали в научно-популярном журнале Национальной академии наук Украины „ Свiтогляд ».

Действительно, Томас Тэйлор Хэммонд (такая транскрипция его фамилии более корректна) — почётный профессор Университета Вирджинии, более 40 лет читавший лекции по советской истории и внешней политике и объездивший весь СССР в период холодной войны. От этих поездок остались не только заметки, но и огромное количество цветных слайдов — Хэммонд был одарённым фотографом. В середине 2010-х годов Университет Вирджинии выложил коллекцию в открытый доступ на своём сайте, после чего на русскоязычных ресурсах появилось большое количество подборок с запечатлёнными исследователем кадрами из советской жизни. В наши дни вся доступная коллекция из архива профессора также имеется на сайте фонда Wikimedia. Там мы действительно видим знакомую фотографию с двумя женщинами, но помещена она в категорию „Неидентифицированные локации в России“. Как сказано в подписи, это один из тех снимков, описание к которым отсутствовало, из-за чего неизвестны место, время и герои фотографии. „Проверено“ не удалось найти в открытых источниках каких-либо иных сведений о посещении Хэммондом МФТИ, как и о его знакомстве с Петром Капицей. Всё это ставит под сомнение достоверность самой истории про обстоятельства, в которых был сделан снимок.