Правда ли, что на фотографии — доктора наук Хельга фон Траушенберг и Мария Сумарокова–Эльстон?
Не первый год по соцсетям гуляет история курьёзного снимка, якобы сделанного американским фотографом в СССР. Мы проверили, корректно ли интернет-пользователи представляют изображённых на нём людей.
На снимке мы видим двух женщин в простой одежде и косынках. Одна из них держит в руке предмет, похожий на сигарету. Как сообщается в публикациях, это фото — одно из сотен, сделанных в СССР в 1950-1960-е годы американцем Томасом Хаммондом, русистом и профессором истории Вирджинского университета. Если верить вирусному тексту, Хаммонд с помощью нобелевского лауреата по физике Петра Капицы попал на территорию Московского физико-технического института (МФТИ), а в объектив его камеры попали не торговки грибами, как показалось американцу, а два видных специалиста в области термодинамики — Хельга Адамовна фон Траушенберг и Мария Аристидовна Сумарокова–Эльстон. Обе они якобы имели дворянское происхождение, но остались в стране после революции, а в такую странную одежду нарядились, поскольку дело было в воскресенье, после традиционной поездки за грибами, инициированной Капицей.
Год за годом эта история гуляет по развлекательным сайтам («Пикабу») и соцсетям («Живой журнал», „ВКонтакте», Telegram, Twitter). В июле 2023 года очередная публикация с этим текстом в Facebook набрала более 3800 репостов. В 2021 году историю о дворянках-физиках из МФТИ опубликовали в научно-популярном журнале Национальной академии наук Украины „Свiтогляд».
Действительно, Томас Тэйлор Хэммонд (такая транскрипция его фамилии более корректна) — почётный профессор Университета Вирджинии, более 40 лет читавший лекции по советской истории и внешней политике и объездивший весь СССР в период холодной войны. От этих поездок остались не только заметки, но и огромное количество цветных слайдов — Хэммонд был одарённым фотографом. В середине 2010-х годов Университет Вирджинии выложил коллекцию в открытый доступ на своём сайте, после чего на русскоязычных ресурсах появилось большое количество подборок с запечатлёнными исследователем кадрами из советской жизни. В наши дни вся доступная коллекция из архива профессора также имеется на сайте фонда Wikimedia. Там мы действительно видим знакомую фотографию с двумя женщинами, но помещена она в категорию „Неидентифицированные локации в России“. Как сказано в подписи, это один из тех снимков, описание к которым отсутствовало, из-за чего неизвестны место, время и герои фотографии. „Проверено“ не удалось найти в открытых источниках каких-либо иных сведений о посещении Хэммондом МФТИ, как и о его знакомстве с Петром Капицей. Всё это ставит под сомнение достоверность самой истории про обстоятельства, в которых был сделан снимок.
Обратимся же к тем деталям, о которых можно узнать из вирусного текста.
Капица, действительно, с 1956 года заведовал кафедрой физики и техники низких температур МФТИ — института, к появлению которого сначала в качестве факультета МГУ он сам когда-то приложил руку. Так что он мог бы теоретически встретить Хэммонда и провести его на территорию института в подмосковном Долгопрудном.
Хельга Адамовна фон Траушенберг, якобы стоящая на снимке слева, в тексте названа представительницей обедневшего саксонского рода, „одним из пионеров неравномерной термодинамики“ и „ближайшей сподвижницей Ландау“, которая „за пару лет до этого снимка была вытащена Капицей из туруханской ссылки“. Однако подобного рода нет и в помине, в открытых источниках он не упоминается. В Российскую империю (а точнее, в окрестности упомянутого в вирусном тексте Ямбурга) переселялись представители рода Рауш фон Траубенберг, некоторые потомки которых (например, художник Константин) оставили след в российской культуре. Однако известной носительницы этой фамилии с именем Хельга история не знает. Более того, неравномерной термодинамики как раздела физики не существует, есть только неравновесная (также именуемая термодинамикой неравновесных процессов).
Дворянский род Сумароковых-Эльстонов в России существовал, а в 1885 году к представителям фамилии перешёл титул князей Юсуповых. Самый известный представитель рода, „тот самый“, как сказано в тексте, Феликс Юсупов (организатор убийства Распутина), после революции эмигрировал в Европу. Судя по всему, так же поступили и остальные представители его рода, поскольку советская история имён новых Сумароковых-Эльстонов не сохранила. Человека же по имени Аристид (отца женщины на фото) в этом роду не было и до революции. Никакого учебника по электродинамике сплошных сред за авторством якобы его дочери не существует, а гомогенная среда — это понятие из совсем другого раздела физики.
Старейший обнаруженный „Проверено“ случай публикации истории о двух необычных дворянках датирован 15 октября 2018 года, когда текст появился в коллективном блоге d3, ранее известном как dirty.ru. В постскриптуме автор под ником Aureus написал мелкими буквами: „Не относитесь слишком серьёзно. У вашего покорного слуги нынче хорошее настроение“ — и дал ссылку на другой пост от того же дня, где он выдал Сталина на фотографии за неизвестного пенсионера, ворующего щётки от автомобильных дворников.
Таким образом, все факты говорят о том, что история „торговок грибами“ — не более чем розыгрыш на основе реальной фотографии неизвестных женщин. В этом признавался и сам автор первоисточника.
Итог: Сатирические новости