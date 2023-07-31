Эстонка Май Нарва проходит во второй раунд Кубка мира. Следующей соперницей станет чемпионка Румынии

На Кубке мира в Баку шахматистки выявляют сильнейшую по системе плей-офф. В первом раунде турнира Май Нарве досталась экс-чемпионка Африки Шахедин Вафа из Египта. После трудной вчерашней победы белыми эстонке достаточно было отстоять ничью, что она и сделала на 34-м ходу второй партии. С текстом партии можно ознакомиться здесь.

Во втором круге Нарве предстоит встреться с представительницей Румынии Ириной Булмага, которая занимает 25-е место в рейтинг-листе участниц Кубка мира. У Май Нарва в этом списке - 39-е место. Булмага родилась в 1993 году в Молдове и до 2009 года выступала за эту страну, однако затем переехала в Румынию. На протяжении последних 11 лет она входит в число 100 сильнейших шахматисток планеты, а с декабря 2016 года является рейтинг-лидером женских шахмат Румынии, однако выигрывала национальный чемпионат лишь однажды - в 2018 году. Интересно, что звание международного мастера было присвоено Ирине десять лет назад на конгрессе ФИДЕ в Таллинне.