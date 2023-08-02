Свадьба превратилась в похороны, а невеста стала вдовой: эта история шокировала жителей Ида-Вирумаа

Гунгербургские дачники (современное название города - Нарва-Йыэсуу) любили совершать речные прогулки по рекам Нарова и Россонь. Можно было плыть на пароходе, а можно было направиться в небольшое путешествие на весельной лодке.

Пользовалось популярностью Тихое озеро, которой было знаменито своими грязями для лечебных процедур в санаториях и великолепной рыбалкой. К тому же на берегу озера стоял ресторан Михайловского, родственника знаменитого нарвского фотографа и издателя Вениамина Михайловского.

Именно благодаря открыткам издательства Михайловского мы знаем, как выглядело озеро и ресторан более ста лет назад. Те, кто рыбалкой не интересовался, ездили в деревни Венкуль и Сааркуль, которые испокон веков стояли на берегах реки Россонь. Там можно было купить самые свежие деревенские продукты: хлеб, мясо, молоко, грибы, ягоды, мед, а также побаловать себя стаканчиком рубиново-красного смородинового вина, вдыхая аромат раннего жасмина, белой сирени и сосновой смолы.

У пристани в Гунгербурге были обычно пришвартованы белоснежные пароходы „Павел“ и „Усть-Наровск“. Чуть поодаль поднималась длинная стройная белая шея местного маяка. На погрузке стояли несколько кораблей и грузили в трюмы деревянные брусья, заготавливаемые на местных лесопилках. Был слышен грохот кранов и монотонный стук цепей.

Россонь по сравнению с Наровой была небольшой рекой, но достаточно широкой с медленным течением. На левом берегу раскинулся великолепный сосновый бор, на правом вдалеке виднелась липовая роща, которая частично закрывала лопасти огромной мельницы, которая находилась в деревне Венкуль.

Рядом с деревней цвели поля и пахло нектаром, складывалось ощущение, что ты гребешь в горшке с медом, а не в лодке. На пастбище вокруг озера звенели коровьи колокольчики. Мальчик-пастух играл на дудочке, сделанной из коры дерева. Мелодия была то веселая, то тоскливая. Когда игра смолкала, было слышно пение птиц и жужжание тысячи пчел.