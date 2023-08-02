Свадьба превратилась в похороны, а невеста стала вдовой: эта история шокировала жителей Ида-Вирумаа
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает рассказывать удивительные истории о том, как жили люди в Ида-Вирумаа в старые времена.
Гунгербургские дачники (современное название города - Нарва-Йыэсуу) любили совершать речные прогулки по рекам Нарова и Россонь. Можно было плыть на пароходе, а можно было направиться в небольшое путешествие на весельной лодке.
Пользовалось популярностью Тихое озеро, которой было знаменито своими грязями для лечебных процедур в санаториях и великолепной рыбалкой. К тому же на берегу озера стоял ресторан Михайловского, родственника знаменитого нарвского фотографа и издателя Вениамина Михайловского.
Именно благодаря открыткам издательства Михайловского мы знаем, как выглядело озеро и ресторан более ста лет назад. Те, кто рыбалкой не интересовался, ездили в деревни Венкуль и Сааркуль, которые испокон веков стояли на берегах реки Россонь. Там можно было купить самые свежие деревенские продукты: хлеб, мясо, молоко, грибы, ягоды, мед, а также побаловать себя стаканчиком рубиново-красного смородинового вина, вдыхая аромат раннего жасмина, белой сирени и сосновой смолы.
У пристани в Гунгербурге были обычно пришвартованы белоснежные пароходы „Павел“ и „Усть-Наровск“. Чуть поодаль поднималась длинная стройная белая шея местного маяка. На погрузке стояли несколько кораблей и грузили в трюмы деревянные брусья, заготавливаемые на местных лесопилках. Был слышен грохот кранов и монотонный стук цепей.
Россонь по сравнению с Наровой была небольшой рекой, но достаточно широкой с медленным течением. На левом берегу раскинулся великолепный сосновый бор, на правом вдалеке виднелась липовая роща, которая частично закрывала лопасти огромной мельницы, которая находилась в деревне Венкуль.
Рядом с деревней цвели поля и пахло нектаром, складывалось ощущение, что ты гребешь в горшке с медом, а не в лодке. На пастбище вокруг озера звенели коровьи колокольчики. Мальчик-пастух играл на дудочке, сделанной из коры дерева. Мелодия была то веселая, то тоскливая. Когда игра смолкала, было слышно пение птиц и жужжание тысячи пчел.
Окрестности были красивы и романтичны. Если бы вы приплывали в деревню около полудня, то скорей бы спешили укрыться в липовой роще. Под вековыми раскидистыми кронами деревьев была спасительная тень в знойный день. Животных в деревенских дворах также не было видно - прячась от солнца, они скрывались в хлеву.
Мельницу называли по фамилии владельца – мельница Хитрова. Хозяйка мельницы была скорее похожа на боярыню, чем на крестьянку. Она величественно предлагала гостям разные деревенские угощения: свежее молоко, мед, хлеб. Недалеко от мельницы располагалась небольшая церковь.
Кровавая свадьба
Много лет назад в этой церкви произошла леденящая душу история, которая со временем обросла слухами и легендами.
Единственный сын и наследник хозяина и хозяйки мельницы должен был жениться. Готовились к свадьбе. Венчание проходило в церкви рядом с усадьбой. Деревенская улица перед церковью была полна любопытных. Из Нарвы приехал священник и церковный хор.
Церемония бракосочетания началась. Горели свечи, звучали песни и слышался молитвенный голос священника: „Да благословить господь молодых на брак“. Деревенские старейшины протирали слёзы с глаз, бормотали молитвы и крестились. Жених и невеста появились в дверях церкви. Поздравляющие гости тут же окружили жениха и невесту. Смех, поцелуи, объятия, рукопожатия сыпались со всех сторон. И тут раздался чей-то леденящий душу крик!
Через мгновение кричали уже все находящиеся в церкви, раздавались рыдания и плач. Жених лежал на пороге церкви с колотой раной в горле! К приезду врача молодой человек уже умер от потери крови. Свадьба превратилась в похороны, а невеста стала вдовой. Это событие вызвало широкий общественный резонанс!
Убийцей оказалась молодая девушка, которая работала школьной учительницей в этой же деревне. В ходе судебного процесса выяснилось, что молодой человек был безумно влюблен в красивую школьную учительницу, и она отвечала ему взаимностью. Они собирались пожениться, но родители молодого человека были против брака, так как школьная учительница была бедна. Послушный сын преклонился перед волей родителей! Была выбрана новая невеста, не такая красивая, но из богатой семьи. Свадьбу решили сыграть летом, когда школьная учительница должна была уехать к родителям в другой конец страны. Однако „добрые люди“ сообщили девушке о случившемся, и она вернулась, как раз к свадьбе. Любовь, которую предали, довела девушку до безумного поступка!
Состоялся суд, который выслушал объяснения свидетелей, прокурора, защитников. Суд долгое время взвешивал смягчающие обстоятельства и затем, после многодневного процесса, вынес решение оправдать школьную учительницу. Девушка была свободна и могла покинуть зал суда. На улице ее встретили аплодисментами! Множество фотографов и журналистов освещали этот громкий судебный процесс. Газеты пестрели интригующими заголовками. Многие молодые люди сватались к молодой девушке. Простая сельская учительница стала героиней!
Эта история еще очень долгие годы будоражила умы жителей окрестностей Венкуля, дети регулярно приносили полевые цветы на место смерти жениха на пороге церкви. Некоторые деревенские старейшины рассказывали, что дух погибшего юноши до сих пор бродит по ночам по мельнице. Не может его душа найти покоя и должна скитаться вместе с бурями и ветрами по белому свету.
Сейчас деревня Венекюля находится на территории России в нескольких километрах от Нарва-Йыэсуу.
В статье использованы воспоминания знаменитого актёра, режиссёра и певца Артура Ринне (1910-1984).