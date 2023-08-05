Зачем выбрасывать вещь, если ее можно отремонтировать: много ли сейчас работы у таллиннских мастеров, сапожников и часовщиков?

Европейский союз этому противостоит. Готовится директива, согласно которой потребительские товары в ЕС должны стать более долговечными и легче поддаваться ремонту. Проблема очень серьезная, поскольку качество продукции с течением времени в целом ухудшилось, особенно в последнее десятилетие. Стоимость производства — материалы, расходы на рабочую силу — выросла, но цена на одежду, например, не поднялась, потому что люди не готовы платить слишком много. Поэтому приходится идти на уступки в качестве. Что совершенно не соответствует идее „зеленого поворота“.