Эстонский Экспресс
05.08.2023, 19:24

Зачем выбрасывать вещь, если ее можно отремонтировать: много ли сейчас работы у таллиннских мастеров, сапожников и часовщиков?

 
СРОК СЛУЖБЫ НЕДОЛОГ: Бытовая техника служит меньше, чем раньше. Особенно в Таллинне, в тех районах, где идет забор грунтовых вод, например, в Нымме, поскольку вода там жесткая и содержит железо.
СРОК СЛУЖБЫ НЕДОЛОГ: Бытовая техника служит меньше, чем раньше. Особенно в Таллинне, в тех районах, где идет забор грунтовых вод, например, в Нымме, поскольку вода там жесткая и содержит железо.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Европейский союз хочет, чтобы европейцы не выбрасывали вещи, а ремонтировали их. Eesti Ekspress встретился с пятью легендарными таллиннскими мастерами, чтобы выяснить, стал ли ремонт вещей более популярным среди эстонцев.

Крупные корпорации потратили миллиарды на лоббистскую работу, чтобы не допустить принятия законов, обязывающих производителей улучшать качество своей продукции.

Европейский союз этому противостоит. Готовится директива, согласно которой потребительские товары в ЕС должны стать более долговечными и легче поддаваться ремонту. Проблема очень серьезная, поскольку качество продукции с течением времени в целом ухудшилось, особенно в последнее десятилетие. Стоимость производства — материалы, расходы на рабочую силу — выросла, но цена на одежду, например, не поднялась, потому что люди не готовы платить слишком много. Поэтому приходится идти на уступки в качестве. Что совершенно не соответствует идее „зеленого поворота“.

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