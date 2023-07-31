При российском обстреле Кривого Рога ракета попала в жилой дом, есть погибшие

Утром 31 июля обстрелам с российской стороны подвергся Кривой Рог. По сообщениям украинских официальных лиц, одна ракета попала в жилую многоэтажку, другая — в четырехэтажное здание университета.

„Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома. Возник пожар“, — сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.

Сообщается о четырех погибших и 43 пострадавших, среди раненых есть дети.

Пострадавшие поступают к медикам „с рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами“, — сообщил глава Днепропетровской госадминистрации Сергей Лысак.

„Состояние большинства людей — удовлетворительное. Двое тяжелых“, — сказал Лысак.

Экстренные службы тушат пожар и разбирают завалы, добавил Клименко. По оценкам официальных лиц, под завалами может находиться еще как минимум восемь человек.

Российская сторона пока не делала заявлений об обстрелах Кривого Рога.

Также в понедельник от обстрелов пострадал Херсон. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, в результате обстрела погиб 60-летний работник городского коммунального предприятия, еще два человека ранены.

Атаки на Кривой Рог и Херсон прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: „Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей“, — написал он.

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