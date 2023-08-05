ВИДЕО | Хозяйка приюта: „В Эстонии ужасная обстановка с бродячими кошками“

В приюте обычно находится около 30 собак, не считая пятерых, которых держат сами хозяева.

„Я, в основном, на Facebook вижу, что шансов у собаки нет - если не возьмут, ее усыпят“ - делится хозяйка приюта. По ее словам, нередко бывает там, что собак сначала берут из приюта, а потом возвращают обратно - мол, не подошли. „Вот это - Адель, ее сначала взяла семья с детьми на ферму, год все было прекрасно, а потом она начала загрызть кур, коз. Вот ее и вернули“.

Рядом с Адель бегает Джек - после смерти хозяина его год держали на цепи, приезжали кормить. Пес периодически срывался и бежал по городу Силламяэ. „Весь этот год дочь хозяина отчаянно пыталась пристроить пса - ей приходилось ловить его по городу с грудным ребенком! Но так никто и не нашелся, пес немолодой.большой. Таких не любят. Любят мимимишных, маленький“ - разводит руками хозяйка приюта.

В приюте есть и кошки. И если с бездомными собаками в Эстонии проблема остро не стоит, с кошками все наоборот, говорит Юлия. „В Эстонии ужасная обстановка с бродячими кошками, а собак бегающих практически нет, поэтому с собаками есть возможность помогать зарубежным волонтерам“.

На вопрос о том, кто занимается приютом, когда хозяйка уезжает в отпуск, Юлия пожимает плечами - у нее нет отпуска, так как забота о животных отнимает все время. „У меня даже мысли не было об отпуске. Но у меня есть подруги, которые приезжают несколько раз в неделю помогать“.

Приют Юлии - частный, и пока что она не готова делать его государственным, чтобы получать централизованную помощь. По ее словам, это очень хлопотно. При этом даже сейчас проверки у них бывают регулярно.