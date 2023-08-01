ВИДЕО | Фотоловушка „поймала“ невероятные кадры: сотни журавлей прилетели к озеру на водопой, отдых и танцы!

Ранее я уже писал о кохтла-ярвеских отстойниках, которые стали домом для многих животных (барсуков, медведей, рысей, лосей, куньих и так далее) и птиц (улитов, цапель, разных утиных и пр.), а также делился видео с дрона о том, как на самом большом отстойнике любят отдыхать журавли.

В этом году я решил пойти дальше и побывать в самом центре событий глазами фотоловушки, которая и запечатлела эти невероятные кадры совершенно безопасным для птиц способом. Поскольку камера пишет и звук, то все голоса журавлей оригинальные. В этом видео можно увидеть с близкого расстояния, как серые журавли грациозно приземляются, как они пьют воду, общаются между собой и танцуют.