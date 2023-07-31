Приехавшая в Литву украинка о рекламе с Путиным: я не понимаю, почему такое происходит

„Путин меня преследует во всем центре Паневежиса. Где бы я ни была – беспристрастное лицо убийцы смотрит на меня с плакатов. Зачем в мирном городе развесили эти плакаты, мне непонятно“, – сказала Елена.

В Паневежисе висят плакаты трех типов: с Владимиром Зеленским, молодым военным, обнимающим дочь, и с Путиным, которого арестовывают сотрудники украинских служб.

Под каждым плакатом – вдохновляющее высказывание за победу Украины и призыв жертвовать неправительственной организации, поддерживающей борьбу Украины за свободу.

Однако живущей в Паневежисе украинке эта социальная реклама кажется неподходящей. „Я еще плохо знаю литовский, – призналась Елена. – Поэтому, когда я увидела беспристрастно взирающего на меня Путина, рядом военных и призыв звонить и поддержать, подумала, что это какая-то провокация. Что призывают поддерживать Путина“.

Только позже, после беседы на эту тему с другими украинцами, она поняла, что изображено то, к чему стремятся - арест Путина.

„Мы будем хлопать в ладоши от радости, когда Путина на самом деле арестуют, когда закончится война, – сказала Елена. – Но сейчас этого нет, зачем вводить людей в заблуждение? Зачем злить и провоцировать, подсовывая фотографии палача?“

Елена уверяет, что не она одна восприняла рекламу таким образом.

„Моя соотечественница попросила спросить у литовцев: если вас, литовских женщин, изнасиловали бы, а насильник сбежал, вы хотели бы, чтобы повсюду видели его фотографии, пусть и в наручниках, и напоминали вам о ваших мучениях? У мужчин она спросила бы, как они реагировали бы на фотографии насильника или убийцы своих возлюбленных?“, – сказала Елена.

Главный дизайнер Паневежского муниципалитета Арвидас Наркявичюс сказал, что муниципалитет только сдает в аренду место для такой рекламы. Место для социальной рекламы выделяется бесплатно.

Сам Наркявичюс сказал, что плакаты с изображением Путина не показались ему двусмысленными. „Я понимаю так - эта реклама призывает помочь расправиться с Путиным“, – заметил он.