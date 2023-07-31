Правда ли, что в Польше формируют интернациональный корпус для войны в Украине?

Бригада за всё время своего существования никогда не участвовала в боевых действиях, её цель — совместные тренировки и учения, а также операции под эгидой Совета безопасности ООН. Штаб располагается в польском Люблине, но сами военнослужащие большую часть времени находятся в своих странах, собираясь вместе только для торжественных мероприятий и учений.

20 февраля 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о создании международной бригады. В 2016 году она приняла участие в учениях НАТО „ Анаконда-2016 ».

Переговоры о создании совместного литовско-польско-украинского подразделения начались ещё в 2008 году. 16 ноября 2009 года представители министерств обороны трёх стран подписали протокол о намерениях. Но к конкретным шагам стороны перешли только в 2014 году, после аннексии Россией Крыма. 19 сентября министр обороны Украины Валерий Гелетей подписал соглашение о создании литовско-польско-украинской бригады под названием „ЛитПолУкрбриг“. Запланированная численность подразделения составляла 3-3,8 тысяч польских военных, 150-300 литовских и 545 украинских.

21 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с постоянными членами Совбеза РФ. Первым взял слово директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его выступление было посвящено Польше — а именно, как утверждал Нарышкин, планам Варшавы напрямую вмешаться в войну в Украине. По словам главы СВР, для этих целей планируется „существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады“. Путин ответил, что эта информация уже появлялась в европейской прессе. Действительно, ещё в апреле 2023 года „ Российская газета » писала со ссылкой на польское издание Dziennik Polityczny, что Польша „формирует международный корпус из польских, украинских и литовских добровольцев, который будет предназначен для боевых действий на Украине“. Официальное печатное издание правительства РФ отмечало, что численность корпуса составит 20-25 тысяч человек, а само формирование разделят на три национальные бригады: польская и литовская будут базироваться в Люблине (Польша), украинская — в Яворове (Львовская область Украины).

Единственный источник информации о расширении бригады до корпуса и увеличения численности личного состава до 20-25 тысяч человек — это сайт издания Dziennik Polityczny (полное название — Niezależny Dziennik Polityczny), выходящего на польском языке.

В статье в качестве доказательства приводятся фотографии с некоей презентации, где якобы рассказывалось о формировании нового корпуса на базе „ЛитПолУкрбриг“. На первой из них, как утверждается, описана структура корпуса:



Изображение на сайте польского издания не самого лучшего качества, однако многое можно разобрать. Верхний зелёный прямоугольник с тремя косыми крестами над ним — это условный тактический знак, обозначающий корпус, в том числе и по стандартам НАТО.

По всей видимости, авторы фотографии хотели проиллюстрировать трёхчастную структуру литовско-польско-украинского корпуса. В левом столбце можно различить названия польских городов — Люблин и Хелм. Этот столбец полностью совпадает с размещённым в Wikipedia графическим изображением структуры 19-й Люблинской механизированной бригады, входящей в состав 18-й механизированной дивизии польских сухопутных войск.

Точно такое же происхождение и у правого столбца: там различимы названия городов Паневежис и Рукла, это изображение авторы статьи позаимствовали из статьи в „Википедии“ про сухопутные силы Литвы.

Наконец, средний столбец взят из статьи в англоязычной „Википедии“, посвящённой сухопутным войскам Украины. Это 24-я механизированная бригада из Яворова, входящая в состав 13-го армейского корпуса ВСУ.

Таким образом, определённо можно сказать, что все три столбца скопированы из „Википедии“. Вызывает вопросы и сама структура корпуса, состоящего всего из трёх бригад, минуя уровень дивизии.

Вторая размещённая в Dziennik Polityczny фотография должна, по всей видимости, изображать передвижения корпуса, но она полностью размыта, и установить, о какой именно территории идёт речь, не представляется возможным. Ещё одна фотография — это эмблема корпуса.