После российской атаки одесситка записала обращение к россиянам. Видео стало вирусным, ее поддержали даже в России

„Все началось не с видео, а с фотографий. Вот тех первых атак, сильных, но как оказалось, не самых сильных. Но тогда эмоционально все ощущалось как катастрофа. Я полдня ходила по городу и думала - блин, я волонтерю, я делаю максимум того, что могу. Но что я могу сделать еще для того, чтобы поддержать всех людей Одессы, которые очевидно находятся в том же состоянии, что и я? Особенно люди, живущие в центре“, - рассказывает Городецкая.