После российской атаки одесситка записала обращение к россиянам. Видео стало вирусным, ее поддержали даже в России(10)
Журналистка и волонтер Юлия Городецкая после недавней ракетной атаки запустила в соцсетях флешмоб „Х… вам, а не Одессу!“ Видео стало вирусным из-за того, что отражает настроение не только одесситов, но и всех украинцев. Флешмоб Городецкой побудил одесского основателя украинского бренда TiШОТКА дизайнера Евгения Тарана создать новый принт для футболок. В беседе с корреспондентом Delfi Таран и Городецкая рассказывают, почему русскоязычная Одесса не ждет россиян.
„Все началось не с видео, а с фотографий. Вот тех первых атак, сильных, но как оказалось, не самых сильных. Но тогда эмоционально все ощущалось как катастрофа. Я полдня ходила по городу и думала - блин, я волонтерю, я делаю максимум того, что могу. Но что я могу сделать еще для того, чтобы поддержать всех людей Одессы, которые очевидно находятся в том же состоянии, что и я? Особенно люди, живущие в центре“, - рассказывает Городецкая.