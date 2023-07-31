31.07.2023, 12:48
МНЕНИЕ | Русскоязычные Эстонии, сколько можно жить в прошлом?(1)
Изучение эстонского языка - не „нарушение прав русскоязычного населения“, а возможность гармонично чувствовать себя в обществе
ФОТО: | Delfi Meedia
Русскоязычные жители Эстонии настолько увязли в идеализированном прошлом, что невольно сами себе перечёркивают возможности для лучшей жизни в настоящем и будущем, уверен публицист Дмитрий Иванов.
Профсоюзные путёвки и братство народов, уверенность в завтрашнем дне и гордость за великую державу – это те аргументы, которые чаще всего можно услышать из уст русскоязычных эстоноземельцев, утверждающих, что всё хорошее в их жизни было лишь при советской власти, а теперь – одни лишь страдания и „издевательства“ со стороны властей независимой Эстонии.