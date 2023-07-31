МНЕНИЕ | Русскоязычные Эстонии, сколько можно жить в прошлом?

Профсоюзные путёвки и братство народов, уверенность в завтрашнем дне и гордость за великую державу – это те аргументы, которые чаще всего можно услышать из уст русскоязычных эстоноземельцев, утверждающих, что всё хорошее в их жизни было лишь при советской власти, а теперь – одни лишь страдания и „издевательства“ со стороны властей независимой Эстонии.

Конечно, в идеализации прошлого нет ничего нового. Для некоторых людей старшего и среднего поколения и небо тогда было синее, и трава зеленее. Однако на самом ли деле всё было так, или люди сами себя загоняют в тупик, не дающий замечать положительные перемены, произошедшие за последние 30 лет и позволяющие достигать успехов в настоящем?