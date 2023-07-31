Юные представители Эстонии завоевали золотую медаль на молодежном ЧЕ по бриджу

В возрастной группе до 21 года участвовало 40 пар. В связи с предстоящим молодежным командным чемпионатом мира присутствовали и лучшие спортсмены мира из-за пределов Европы – серебро досталось США, а бронзу завоевала датская пара. Дополнительный блеск эстонской золотой медали придает возраст наших ребят. А именно Альберт и Яспер могут соревноваться в этой возрастной группе следующие 5 лет.

„Это первые золотые медали для Эстонии, выигранные на чемпионатах Европы в любой возрастной категории. У самих мальчиков также есть золото ЧМ в возрастной группе до 16 лет, которое они выиграли в прошлом году“, — сказал Меэлис Кулдкепп, молодежный координатор союза бриджа Эстонии.

Альберт Педмансон также стал чемпионом Эстонии по шахматам в возрастной группе до 18 лет. Яспер Вахк, с другой стороны, стал победителем прошлогодней Республиканской математической олимпиады среди девятых классов, являясь на тот момент семиклассником.

Среди 24 участвующих команд эстонская команда U16 также прошла квалификацию на чемпионат мира, который состоится на следующей неделе.

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