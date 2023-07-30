Единственная представительница Эстонии выиграла первую партию на Кубке мира

Партия закончилась на 60-м ходу. К этому времени обе соперницы были в цейтноте, поэтому в эндшпиле ни одной из них не удалось избежать ошибок. Однако грубее ошибалась египетская спортсменка, что позволило единственной на турнире представительнице Эстонии провести решающую атаку. С ходом партии можно ознакомиться здесь.

Завтра соперницы встретятся вновь, на этот раз белыми будет играть египтянка. Чтобы пройти во второй круг Май Нарве достаточно сыграть вничью.

В турнире принимают участие участие 103 шахматистки, которые разыгрывают главный приз по системе на выбывание. В каждом из раундов соперницы сыграют между собой две классические партии (контроль 90 минут + 30 секунд на ход, также 30 минут добавляется после 40-го хода). В случае если после двух партий не удастся выявить победителя, придется сыграть две партии в быстрые шахматы (25 минут на партию + 10 секунд на ход), если и здесь счет будет равным, то сильнейшего определит блиц.

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