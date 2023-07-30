В Ласнамяэ установили мемориальную доску в честь экономиста Ханона Барабанера

„Мне выпала большая честь знать господина Барабанера лично, и я рада, что теперь в Ласнамяэ установлена мемориальная доска в его память. Барабанер активно участвовал в политической и общественной жизни, а его вклад в развитие образования Эстонии и науку неизмерим“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко .

Ханон Барабанер (1933-2022) жил в скромном многоквартирном доме в Ласнамяэ на ул. Кивила, 18. В своей профессиональной деятельности он был известным экономистом, ученым и общественным деятелем. В течение многих лет Ханон Барабанер занимался развитием топливно-энергетического комплекса Эстонии. В 1968 году он начал научную работу в Эстонской академии наук, а в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию в Тартуском государственном университете. Он одним из первых в мире начал разработку эколого-социально-экономического подхода к решению общеэнергетических задач. В 2009 году Ханон Барабанер был удостоен почетного знака города Таллинна за заслуги в сфере развития экономики и образования.