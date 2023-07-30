Новая ключевая ставка, безопасные игрушки и лесные пожары. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия представила законопроект, который утверждает обновленные правила о контроле за безопасностью детских игрушек. Хотя действующие стандарты — и так одни из самых строгих в мире, их предыдущая редакция была принята в 2009 году и нуждается в дополнении в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, считают авторы инициативы. „Это предложение обеспечит еще большую защиту детей при взаимодействии с игрушками, в том числе от вредных химических веществ. Правоприменение будет усилено благодаря цифровым технологиям, позволяющим легче обнаруживать небезопасные игрушки , особенно на границах Евросоюза. В результате предложение поддержит равные условия для производителей игрушек в ЕС, особенно для малых и средних предприятий, путем устранения недобросовестной конкуренции и дальнейшего повышения безопасности наших детей“, — заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Что это значит? За неполный год Европейский центробанк меняет значение ключевой ставки в девятый раз, с начала 2023 года — уже в пятый. Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже, и брать кредиты станет сложнее. Регулятор своим решением влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим уменьшатся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

Что случилось? В четверг Совет управляющих Европейского центробанка принял решение о повышении ключевой ставки с 4% до 4,25%. В пресс-релизе финансового регулятора подчеркивается, что на такой шаг ЕЦБ пошел, поскольку „полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%“ — в июне годовая инфляция в еврозоне снизилась с рекордных ноябрьских 10,6% до 5,5%. Вместе с ключевой ставкой ЕЦБ также поднял на 0,25% ставки по маржинальным кредитам и депозитам — теперь они составляют 4,5% и 3,75% соответственно. Новые значения начинают действовать со 2 августа.

ЕЦБ повысил ключевую ставку в пятый раз с начала года

Что это значит? Больше всего россиян получили ВНЖ или долгосрочную визу в Германии (16006 человек), на Кипре (14723), в Испании (12611), в Польше (12277) и в Финляндии (8183). Резидентами Латвии стали 1684 гражданина РФ, резидентами Эстонии — 1399, данные по Литве (а также Хорватии) пока что не поступили в Eurostat. Примечательно, что в сравнении с 2021 годом власти Кипра увеличили число выданных россиянам документов на проживание более чем втрое, Венгрии и Ирландии — почти в три раза, Германии и Португалии, — в 2,5 раза, Болгарии, Дании, Греции, Финляндии и Нидерландов — примерно в два раза. Одновременно вдвое сократилось число ВНЖ и долгосрочных виз, которые граждане РФ смогли получить в Польше и Чехии. В Латвии этот показатель сократился на 13%, в Эстонии — на 6%.

Что случилось? В прошлом году ВНЖ, долгосрочные визы и другие документы, разрешающие проживать на территории страны ЕС более 3 месяцев, впервые получили более 106 тысяч россиян. Это следует из данных Европейского бюро статистики (Eurostat), внимание на которые обратило издание „Верстка“. 2022 год стал рекордным по этому показателю за всю 14-летнюю историю наблюдений, ранее жителями Евросоюза ежегодно становились по 65-70 тысяч граждан РФ. В статистику включали людей, переехавших в ЕС по всем причинам: рабочим, образовательным, семейным, гуманитарным и т.д.

Что это значит? Новый регламент базируется на двух основных идеях. Во-первых, предлагается расширить список веществ, которые запрещено использовать в производстве детских игрушек, в том числе внести в него вещества, влияющие эндокринную и дыхательную систему ребенка. Одновременно будет усилен контроль за качеством такой продукции: все игрушки, в том числе импортируемые и/или продающиеся в интернете, будут должны иметь цифровой сертификат соответствия. Данные из этих документов будут изучать на границе, отдельные партии — отправлять на дополнительные проверки (ответственность за это возложат на национальные органы). Кроме того, если будут обнаружены игрушки, представляющие риски, не предусмотренные регламентом в явном виде, Еврокомиссия получит право требовать, чтобы такую продукцию изъяли из продажи.

Совет ЕС утвердил постепенный переход морского транспорта на зеленое топливо

Что случилось? Во вторник Совет ЕС окончательно одобрил пакет мер, направленных на снижение выбросов парниковых газов при осуществлении морских перевозок. Это часть плана Евросоюза Fit for 55, который предполагает сокращение общего числа выбросов на территории блока на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. По мнению законодателей, реформа судоходства должна сыграть важную роль в достижении этой цели. „Новый закон обеспечит правовую определенность для операторов судов и производителей топлива и поможет начать крупномасштабное производство устойчивого морского топлива, тем самым в значительной степени выполнив наши климатические цели на европейском и глобальном уровне“, — отметила Ракель Санчес Хименес, министр транспорта Испании (страна сейчас председательствует в Совете).

Что это значит? Согласно утвержденным правилам, общий объем выбросов от судоходства должен постепенно снизиться на 80% к 2050 году, при этом власти будут стимулировать переход к зеленому топливу небиологического происхождения. С 2030 года во время стоянок пассажирские и транспортные суда будут обязаны подключаться к береговой электросети, это также позволит снизить уровень загрязнения воздуха в портах. Исключения из различных пунктов закона предусмотрены только для удаленных районов. Штрафы за нарушения правил, которые начнут действовать 1 января 2025 года, будут перенаправлены на реализацию зеленого перехода.

Евросоюз помогает в борьбе с лесными пожарами в Средиземноморье

Что случилось? С середины июля ЕС направил в зону лесных пожаров в Греции и Тунисе 9 специализированных самолетов и почти 500 пожарных, сообщила в среду Еврокомиссия. Обе эти страны активировали Механизм гражданской защиты ЕС — он предполагает, что Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации (ERCC) по запросу может оперативно развернуть и направить помощь в пострадавшие от стихийного бедствия районы совместно с национальными спасательными службами стран Евросоюза. „Лесные пожары, бушующие в Средиземноморском регионе, требуют немедленного и совместного реагирования. ЕС полностью солидарен и готов поддержать пострадавшие страны. Вместе мы задействуем имеющиеся ресурсы для борьбы с пожарами и защиты наших граждан и природы“, — заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Что это значит? В помощи Греции задействованы более 490 пожарных и 7 самолетов, помощь в рамках Механизма гражданской защиты предоставили Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Италия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Сербия. Координацию осуществляет выехавший в охваченную пожарами страну представитель ERCC, а спутниковая система Copernicus помогает картографировать и оценивать ущерб. Еще два самолета-амфибии из резерва rescEU были направлены из Испании в Тунис. Порядка 400 пожарных находятся в состоянии повышенной готовности и в случае необходимости готовы отправиться на помощь коллегам.

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