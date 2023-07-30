Находящиеся на границе с Польшей „вагнеровцы“ не представляют для нас угрозы. Эксперт по безопасности: если они пересекут границы НАТО, их уничтожат

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, согласно последним данным, около сотни наемников перебрались в город Гродно, нахоящийся недалеко от Сувалкского коридора. Предполагается, что их основная цель - дестабилизировать ситуацию на литовско-польской границе.