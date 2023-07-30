30.07.2023, 14:21
Находящиеся на границе с Польшей „вагнеровцы“ не представляют для нас угрозы. Эксперт по безопасности: если они пересекут границы НАТО, их уничтожат(23)
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž
Эксперты по вопросам безопасности Калев Стойческу и Райнер Сакс считают, что сбор „вагнеровцев“ на польско-литовской границе - всего лишь провокация.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, согласно последним данным, около сотни наемников перебрались в город Гродно, нахоящийся недалеко от Сувалкского коридора. Предполагается, что их основная цель - дестабилизировать ситуацию на литовско-польской границе.