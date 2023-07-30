30.07.2023, 12:20
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Одесса после российской атаки: разрушены объекты культурного наследия, но дух города не сломлен
Направляемся в Дом ученых, который пострадал от российской ракетной атаки 23 июля. Подходим с парадной стороны рдения, со стороны улицы Сабанеев мост. В доме нет не единого уцелевшего окна. На окнах первого этажа уже установлена фанера, на втором этаже ее установить еще не успели даже спустя четыре дня после атаки.
Впрочем, это становится понятно после того, как заходишь во внутренний двор. Туда прилетела ракета, и сейчас тяжелая техника и люди ведут разбор завалов.