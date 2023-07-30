Алексей Евграфов в письме премьер-министру: оправдано ли повышение цены на тепло в Нарве на 84%?

„Я серьезно обеспокоен тем, что 84-процентное повышение цены на тепло не по карману жителям Нарвы и существенно повлияет на качество жизни местных жителей, — отмечает Евграфов. — Доходы жителей города Нарва — одни из самых низких в Эстонии, а дополнительные расходы заставляют их выбирать: покупать хлеб или оплачивать огромные счета за коммунальные услуги. Большой рост цен на энергоносители в последние годы оказал отрицательное влияние на деятельности нарвских предпринимателей и такое повышение цен ещё и на тепло обязательно приведет к росту безработицы. Понятно, что город Нарва и его жители не справятся без помощи государства“.

AS Narva Soojusvõrk проинформировало, что с 1 сентября новая цена продажи тепла составит 73,35 евро/МВтч (сейчас 39,83 евро/МВтч), в связи с чем депутат, избранный от Ида-Вирумаа, просит премьер-министра ответить на три вопроса:

1. По вашему мнению, оправдано ли увеличение предельной цены на тепло на 84%?

2. Готово ли государство прийти на помощь городу Нарве, городским предпринимателям и жителям города, чтобы избежать социальной катастрофы? При помощи каких мер?

3. Является ли „справедливый переход“ действительно справедливым или он усложняет жизнь людей, уменьшая их продовольственную корзину?

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.