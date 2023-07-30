Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников. Соответствующую запись градоначальник оставил в воскресенье, 30 июля, в Telegram, пишет DW.

По его версии, „незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях“ района „Москва-Сити“. „Жертв и пострадавших нет“, - добавил градоначальник.

Источник ТАСС в силовых структурах утверждал, что „на западе Московской области ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа“. В экстренных службах агентству сообщили, что введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов в московской воздушной зоне.

Взрыв в деловом центре „Москва-Сити“

Агентство сообщило, что произошел взрыв на одном из этажей в здании „IQ-квартала“ в деловом центре „Москва-Сити“. „На уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление“, - сказал собеседник агентства.

Находившихся в башне „IQ-квартала“ эвакуировали после происшествия. На место прибыли оперативные службы и правоохранительные органы. Взрыв, по предварительным данным, связан с беспилотником, отметило агентство.

Международный аэропорт Внуково закрывался на вылет и прилет, рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, сообщили авиационные службы. Позднее работа аэропорта была возобновлена.

Информацию об атаках БПЛА в Москве и Московской области подтвердили в Минобороны РФ

Информацию об атаках БПЛА в Москве и Московской области подтвердили в Минобороны РФ. По его версии, два беспилотника „были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение“ на территории „Москва-Сити“. Один БПЛА „уничтожен в воздухе средствами ПВО“ над территорией Одинцовского района Московской области, добавили в ведомстве. Telegram-канал Baza ранее писал, что жители Одинцовского района сообщали о взрывах. В министерстве возложили ответственность за атаку на Киев. Украинская сторона пока не прокомментировала произошедшее.