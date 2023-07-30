Юношеский олимпийский фестиваль: прыгунья в высоту из Эстонии принесла сборной восьмую медаль

16-летняя Смирнова смогла взять высоту 1,80 м с первой попытки, а во время третьей попытки она уже взяла высоту 1,83 м. Немецкая прыгунья в высоту Элла Олучи Обета выиграла золотую медаль, взяв высоту 1,83 м со второй попытки. Болгарская спортсменка Ирен Сарабоюкова заняла третье место с результатом 1,80 м.

„Я очень нервничала и даже не могла спать вчера. Я также очень нервничал во время квалификации, боялась, что не попаду в финал. А сегодня я не верила, что смогу стать второй и прыгнуть на 1,83 метра“, — сказала счастливая Смирнова после соревнований. Молодая спортсменка ранее прыгала на соревнованиях под отрытым небом и брала высоту 1,78 метра. В прошлом году Смирновой удалось взять высоту 1,85 м на соревнованиях по легкой атлетике в помещении.

Всего на олимпийском фестивале в Мариборе сборная Эстонии завоевала восемь медалей, семь из них завоевали легкоатлеты.



Мия Отт заняла первое место в беге на 100 м среди девушек и третье в беге на 200 м, Карл Кристьян Похлак занял второе место среди юношей в прыжках с шестом, а Тристан Консо занял третье место в беге на 110 метров с барьерами среди юношей. Савва Новиков завоевал бронзу в беге на 400 метров с барьерами среди юношей и Хети Вяэт завоевала бронзу в метании копья среди девушек.

Дзюдоистка Эмма-Мелис Актас, завоевала серебряную медаль в категории дзюдо среди девушек +70 кг.

Откуда пришел успех к легкоатлетам? „Это космос!“. Тренеры из других стран приходили и спрашивали: „Эстонцы, что вы делаете?“ Никто не мог предвидеть такого сценария в своих снах. Такое количество медалей, такое преодоление самих себя! Сюда стоит вернуться“, — сказал Хайко Вяэт, руководитель сборной Эстонии по легкой атлетике.

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