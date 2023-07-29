В Восточной Финляндии из-за сильных ливней тысячи людей остались без электричества(1)
В пятницу и субботу сильные дожди шли по всей стране. Больше всего осадков выпало в центральных регионах Финляндии, где местами из-за наводнений оказалась загруженной Служба спасения, пишет Yle.fi.
За последние 24 часа больше всего осадков выпало в Ювяскюля – 95 миллиметров. Из-за сильного дождя ливневая канализация в городе местами не справлялась с бушующим потоком воды.
Не повезло и приехавшим в Куопио на рок-фестиваль: в пятницу в городе выпало 50 миллиметров осадков.
Согласно метеорологу Yle Алекси Лохтандеру, июль в Финляндии в этом году исключительно дождливый. Обычно в Центральной Финляндии за весь месяц выпадает не более 65-90 миллиметров осадков, в остальных регионах – порядка 60-80 мм.
Несмотря на пасмурный июль, рекорд по осадкам пока не побит. Самые сильные дожди в истории метеорологических измерений в Финляндии прошли в 1944 году в Эспоо. Тогда за сутки осадков выпало 198,4 мм.
В субботу в Восточной и Центральной Финляндии также были зафиксированы резкие порывы ветра, скорость которого местами составляла 15 м/c. Более 2000 домохозяйств из-за сильного ветра остались без электричества в Северной Карелии и Юго-Восточном Саво.