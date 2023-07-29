Венгерский парламент в понедельник проголосует по вопросу о вступлении Швеции в НАТО
В соответствии с повесткой дня парламента Венгрии, в предстоящий понедельник будет проведено голосование по вопросу о членстве Швеции в НАТО, пишет rus.err.ee.
Вопрос о ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе был вынесен на рассмотрение парламента его председателем Ласло Кёвером по предложению оппозиции. Дебаты перед голосованием продлятся 80 минут.
Однако никакого решения не ожидается, поскольку венгерская правящая партия Fidesz планирует бойкотировать голосование, сообщает венгерский еженедельник HVG.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил в пятницу Будапешт и заявил на пресс-конференции со своим коллегой Петером Сийярто, что Турция и Венгрия тесно сотрудничают по вопросу подачи Швецией заявки о вступлении в НАТО.