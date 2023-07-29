Венгерский парламент в понедельник проголосует по вопросу о вступлении Швеции в НАТО

Вопрос о ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе был вынесен на рассмотрение парламента его председателем Ласло Кёвером по предложению оппозиции. Дебаты перед голосованием продлятся 80 минут.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил в пятницу Будапешт и заявил на пресс-конференции со своим коллегой Петером Сийярто, что Турция и Венгрия тесно сотрудничают по вопросу подачи Швецией заявки о вступлении в НАТО.