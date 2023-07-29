Евросоюз приостановил сотрудничество с Нигером(20)
Евросоюз приостановил финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Нигером из-за военного переворота, заявил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет rus.err.ee.
„Помимо немедленного прекращения поддержки бюджета, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу“, - цитирует Reuters заявление Борреля.
Военные лидеры, устроившие в среду переворот, в пятницу провозгласили генерала Абдурахмана Тиани новым главой государства, отстранив от власти действующего президента страны Мохамеда Базума.
ЕС, США и другие страны потребовали немедленного освобождения Мохамеда Базума из-под стражи и возобновления демократии в стране.