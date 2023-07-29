Евросоюз приостановил сотрудничество с Нигером

„Помимо немедленного прекращения поддержки бюджета, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу“, - цитирует Reuters заявление Борреля.

Военные лидеры, устроившие в среду переворот, в пятницу провозгласили генерала Абдурахмана Тиани новым главой государства, отстранив от власти действующего президента страны Мохамеда Базума.

ЕС, США и другие страны потребовали немедленного освобождения Мохамеда Базума из-под стражи и возобновления демократии в стране.