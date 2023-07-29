Правда ли, что рядом с „Бурдж-Халифа“ появилась гигантская Барби?
В конце июля 2023 года в соцсетях разошлись посты о том, что в рамках рекламы фильма в Дубае появилась огромная кукла. Многие при этом ссылались на ролик, где видно, как Барби двигается. Мы проверили эту историю.
На вирусном ролике показан небоскрёб „Бурдж-Халифа“ в Дубае. На фоне самого высокого здания в мире находится внушительных размеров коробка с куклой Барби от компании Mattel. В какой-то момент игрушка „оживает“: она прорывается через розовую блистерную упаковку, делает пару шагов и останавливается. При этом некоторые пользователи считают, что высота куклы достигала 800 м (почти как у „Бурдж-Халифа“), хотя настолько высокой Барби кажется лишь из-за ракурса съёмки.
Авторы некоторых публикаций не уточняли, что существует видео, демонстрируя лишь кадр с подписью „Огромная Барби появилась рядом с „Бурдж-Халифа“ в Дубае“, — так было, например, во „ВКонтакте“ в паблике 4ch (76 000 просмотров на момент написания этого разбора). Но в большинстве постов с примерно той же формулировкой всё же либо упомянули наличие ролика, к примеру в паблике „Топор — хранилище» (302 000), либо выкладывали видео, например в верифицированном сообществе „Радио Like FM» (другие примеры тут, тут, тут и тут). Записи о появлении гигантской куклы также встречаются в Facebook (в частности, пост „Умного журнала“ собрал 1000 лайков) и в Telegram-каналах, в том числе „ВПШ» (347 000) и Super.ru (82 000).
Согласно комментариям, у некоторых пользователей сложилось впечатление, что в рамках маркетинга и промокампании фильма „Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом на улице Дубая показали 3D-голограмму или же разместили большую надувную аниматронную фигуру.
На самом деле оба варианта неверные.
Первоисточник разошедшегося ролика — Instagram-аккаунт @eyestudioae, где исходный пост с подписью „Привет, Барби, ты ищешь Кена?“ появился ещё 20 июля 2023 года. Согласно описанию профиля, Eye Studio — это рекламное агентство по маркетингу в соцмедиа, базирующееся в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Оно специализируется на создании креативного контента, CGI-анимации и иллюстраций. CGI, или computer-generated imagery, — это изображения, сгенерированные при помощи трёхмерной компьютерной графики, а один из авторов вирусного ролика — Нил Сантос, специалист по 3D-технологиям. То есть Барби у „Бурдж-Халифа“ не была реальной.
Видео с 3D-куклой набрало несколько миллионов просмотров лишь в официальном аккаунте студии — без учёта всех перезаливов и размещений на других платформах. Креативная директорка Джухи Рупани рассказала изданию The National, что она с командой была потрясена таким результатом, поскольку ранее на контент Eye Studio такой реакции не возникало. В интервью Campaign Middle East Рупани подтвердила, что её компания официально не сотрудничала ни с производителем игрушек, ни с киностудией, снявшей блокбастер. То есть видео создано не в рамках пиар-кампании фильма.
По словам Рупани, идея ролика пришла во время одного из мозговых штурмов, поскольку „сейчас все говорят о Барби“. Согласно данным The National, на создание видео ушло около трёх дней: на кадры с „Бурдж-Халифа“, снятые на iPhone, наложили анимированную куклу, при этом в беседе с Campaign Middle East Рупани сообщила, что весь процесс реализации от начала и до конца занял около 14 дней. То есть в реальности люди гигантской фигуры не наблюдали.
Ролик Eye Studio отсылает к началу фильма „Барби“, где рассказывалось о появлении популярной куклы, — этот фрагмент был показан ещё в тизер-трейлере картины. В этой сцене огромную Барби представили в том же виде — чёрно-белом купальном костюме, солнцезащитных очках и серёжках, — в каком её впервые выпустили в 1959 году. Сам по себе эпизод пародирует пролог научно-фантастической ленты „2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Эту же сцену обыграли и в клипе на песню Barbie World в исполнении Ники Минаж и Ice Spice — именно эта композиция звучит в вирусном видео.
Итог: Неправда