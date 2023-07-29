Правда ли, что рядом с „Бурдж-Халифа“ появилась гигантская Барби?

На вирусном ролике показан небоскрёб „Бурдж-Халифа“ в Дубае. На фоне самого высокого здания в мире находится внушительных размеров коробка с куклой Барби от компании Mattel. В какой-то момент игрушка „оживает“: она прорывается через розовую блистерную упаковку, делает пару шагов и останавливается. При этом некоторые пользователи считают, что высота куклы достигала 800 м (почти как у „Бурдж-Халифа“), хотя настолько высокой Барби кажется лишь из-за ракурса съёмки.



Авторы некоторых публикаций не уточняли, что существует видео, демонстрируя лишь кадр с подписью „Огромная Барби появилась рядом с „Бурдж-Халифа“ в Дубае“, — так было, например, во „ВКонтакте“ в паблике 4ch (76 000 просмотров на момент написания этого разбора). Но в большинстве постов с примерно той же формулировкой всё же либо упомянули наличие ролика, к примеру в паблике „Топор — хранилище» (302 000), либо выкладывали видео, например в верифицированном сообществе „Радио Like FM» (другие примеры тут, тут, тут и тут). Записи о появлении гигантской куклы также встречаются в Facebook (в частности, пост „Умного журнала“ собрал 1000 лайков) и в Telegram-каналах, в том числе „ВПШ» (347 000) и Super.ru (82 000).



Согласно комментариям, у некоторых пользователей сложилось впечатление, что в рамках маркетинга и промокампании фильма „Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом на улице Дубая показали 3D-голограмму или же разместили большую надувную аниматронную фигуру.