Литва вручила Беларуси ноту с требованием приостановить работу АЭС

После того как появилась информация о том, что соседняя Беларусь приступила к энергетическому пуску второго блока АЭС и доводит его мощность до 100 процентов, министерство призывает Беларусь не эксплуатировать второй блок до тех пор, пока не будут решены выявленные проблемы безопасности и не будут строго соблюдаться международные требования ядерной безопасности и экологические стандарты и требования. Сообщается, что в ноте Литва подчеркивает, что Беларусь не выполнила рекомендации экспертов ENSREG (Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности) по „стресс-тестам“, не провела оценку последствий авиакатастрофы крупного коммерческого самолета, не предоставила информацию, необходимую для более точной оценки возможного воздействия Белорусской АЭС на Литву, не решает поднятые Литвой вопросы относительно сейсмических аспектов, радиоактивных отходов и размещения пунктов хранения и захоронения отработанного ядерного топлива в Беларуси, возможных экологических проблем, связанных с использованием воды реки Нерис для охлаждения реакторов Белорусской АЭС.

