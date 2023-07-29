ФОТО И ВИДЕО | Организатор слета в Синимяэ: Здесь не место для высокопарных речей!

Традиционно мероприятие начинается с гимна Эстонской республики, затем в память павших различные организации и частные лица возлагают венки, после пастором Эстонской церкви служится небольшая панихида. В этом году рядом с эстонским государственным флагом и многочисленными флагами различных организаций развевался флаг Украины. Все, с кем удалось поговорить на мероприятии, признали уместность желто-синего флага. „Сейчас такое время, что флаг Украины более чем уместен“, - рассказал приехавший на мероприятие в Синимяэ аж из Пайде мужчина средних лет, несущий большой флаг Эстонии.

Член Йыхвиского отделения Алутагузеской дружины Кайтселийта Арвид Силлак, представляющий Ида-Вируское объединение борцов за свободу рассказал, что для него очень важно принять участие в этом мероприятии, поскольку его дед воевал на этих высотах в составе 20-й дивизии.

„Мой дед сражался за свою землю. Он был членом Кайтселийта, отправился воевать в качестве добровольца. Позже он прошел через лагеря, был отправлен на работы по строительству Беломорканала. В мае 1946 года вернулся в Эстонию и умер своей смертью на Яанов день в 1979 году“, - вспоминает Силлак.

Силлак считает, что общественная поддержка мемориального мероприятия в Синимяэ могла бы быть больше. „Мы живем во имя своей страны, и должны помнить свою историю, особенно ее трагические страницы“, - говорит он.

В следующем году исполнится 80 лет со дня сражения в Синимяэ. Организатор мероприятия, Хейки Магнус, представляющий Союз бывших лесных братьев, рассказал прессе, что как и все юбилеи, в этот день пройдет большая конференция с участием историков.

Политиков традиционно на этом слете в последние годы не бывает. Но здесь их и не особенно приветствуют. „Это место по сути кладбище, а не трибуна для выступлений. Здесь нет места высокопарным речам“, - лаконично заметил Магнус.

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