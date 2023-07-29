В Баварии мужчина расстрелял трех человек в жилом доме

В общине Лангвайд рядом с Аугсбургом в Баварии мужчина застрелил троих человек и тяжело ранил еще двоих, сообщает агентство dpa в субботу, 29 июля.

По сообщению полиции, подозреваемый сам жил в доме и открыл огонь по своим соседям. Следствие рассматривает версию конфликта между жильцами дома. В полиции сообщили, что подозреваемый убил двух женщин 49 и 72 лет, а также 52-летнего мужчину вечером 28 июля. „Мы сообщаем только о том, что трое были убиты в многоквартирном доме, и не хотим вдаваться в подробности“, - заявили в полиции.